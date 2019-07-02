Знай себе цену: Минфин объяснил свою позицию по финансированию судебной реформы

Министерство не согласно выделить Верховному суду 40 миллионов и настаивает, что верно посчитало стоимость цифровых нововведений.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Министерство финансов Абхазии настаивает на своем варианте финансирования судебной реформы и считает неэффективным выделение из бюджета средств, которые запрашивает на цифровые нововведения Верховный суд, сообщила пресс-служба Минфина.

Верховный суд для внедрения автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС) запросил у Минфина порядка 40 миллионов рублей, однако министерство посчитало это сумму завышенной и профинансировало расходы на общую сумму порядка 8 миллионов рублей, сообщили в Минфине.

При этом ранее председатель Верховного суда Манана Делба заявляла, что на аудио- и видеопротоколирование и электронное распределение дел нужно 30 миллионов рублей, но пока выделено только шесть миллионов.

Пресс-служба ведомства перечислила рекомендации, которые Минфин направил в Верховный суд в письменном виде еще в марте и апреле. В министерстве настаивают, что в "представленной Верховным судом Республики спецификации товаров предлагаемая поставщиками стоимость по отдельным позициям завышена по сравнению со среднерыночной стоимостью".

В Верховном суде же ранее заявили, что Минфин неправильно рассчитал стоимость оборудования, так как оно не соответствует нужным по контракту по характеристикам.

"При проведении сравнительного анализа стоимости приобретаемого оборудования Минфином учитывались все технические характеристики, указанные в контрактах", - отметили в Минфине.

Там также не согласились с заявлением Верховного суда о том, что в контракт на 30 миллионов входит установка оборудования и обучение работе с ним сотрудников судов.

"Все вышеперечисленные замечания были направлены Минфином в Верховный суд в письменном виде 13 марта и 3 апреля текущего года. По состоянию на сегодняшний день, Верховным судом рекомендации Минфина не были приняты, дополнительных обоснований стоимости контрактов не представлено", - заключили в Министерстве финансов.

Суды Абхазии уже второй день не рассматривают уголовные и гражданские иски. С 1 июля 2019 года должны были вступить в силу поправки в закон "О судебной власти", которые предполагают введение электронного формирования состава суда и видео- и аудиозаписи судебных заседаний. Ранее Парламент уже переносил на полгода дату начала действия поправки, но на последней сессии, не набрав кворума, отложил решение вопроса об очередном переносе.

Камнем преткновения стало финансирование проекта.