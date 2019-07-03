Загадки древних башен: ученые измерят Великую Абхазскую стену

Бадрак Авидзба, Sputnik
Новый научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены" направлен на исследование исторической постройки, уточнение ее протяженности, изучение особенностей строения.
Первый этап
Исследования в рамках научного проекта начались 15 июня 2019 года, они пройдут в три этапа. Первый этап заключается в однодневных, двухдневных и трехдневных пеших походах вдоль линии обороны Великой Абхазской стены.
"При этом мы различаем понятия Великая Абхазская стена и линия обороны Великой Абхазской стены. В первом случае речь идет о стене и башнях. Башен, по карте Юрия Воронова, 79, между ними была стена, то есть она не была сплошной. Понятие линия обороны включает в себя и стены с башнями, и рельеф, туда входят как естественные образования - холмы, овраги, так и искусственные – рвы и валы", - сказал участник экспедиции, научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.
На сегодня исследователи прошли два участка – Келасурский, начиная от первой башни возле устья реки Келасур, и второй участок – Мачарка (Малая Мачарка и Большая Мачарка – ред.), вплоть до Герзеульской крепости.
"На этих участках мы прошли 58 башен по карте Воронова, однако нам не удалось зафиксировать все башни. Некоторых либо физически уже нет, либо они находятся в зарослях, мы не смогли их найти. Их поиск откладывается, скорее всего, на осень, когда растительности будет не так много", - подчеркнул исследователь.
После того как мачарский участок будет пройден, начнется кодорский, от Кодора работы будут проводиться в юго-восточном направлении через села Джгерда, Члоу, Аимара.
Зафиксировать GPS координаты
Главное, что делают исследователи в рамках первого этапа – фиксация GPS координат, это позволит сравнить данные, полученные известным абхазским археологом и кавказоведом Юрием Вороновым.
"А он пользовался шагомером и условно каждый шаг расценивал как один метр. Уточнение расстояния между башнями и фиксация длины стены очень важны", - подчеркнул Дмитрий Счастных.
Научно подтверждено, что стена зафиксирована от Келасура до реки Геджир, где находится последняя башня.
"От этого места, подразумевается, что она якобы доходила до Ингура, это на сегодняшний день не подтверждено. Мы хотим от реки Геджир найти вторую юго-восточную часть этой стены, если она была на самом деле", - рассказал Счастных.
Помимо GPS точек, исследователи фиксируют размер каждой башни стены.
"В первом Тхубунском гарнизоне мы обнаружили стены постройки, которые ранее не были отмечены", - сообщил Дмитрий Счастный.
Находки исследователей
На разных участках исследователи находят подъемный материал, это археологические предметы, в основном керамика, которая находится на поверхности.
"На основе подъемного материала, археологи делают предположения о том, что в том или ином месте находится культурный слой. На основании подъемного материала можно предварительно делать прогнозы, где можно копать", - объяснил Счастный.
Ученые нашли поливную керамику (изделия из обожженной глины, покрытые глазурью), которая появилась с середины IX века в Закавказье.
"Пока исследование не завершено, но найденная поливная керамика может относиться к XI-XV веку. Кроме поливной керамики, были найдены фрагменты пифосов (большие керамические сосуды для хранения зерновых культур и жидкости – ред.)", - рассказал ученый.
Найденный материал будет описан и передан на хранение в Абхазский государственный музей.
Второй этап проекта "Тайны Великой Абхазской стены" заключается в археологических раскопках.
"Сейчас, пока у нас первый этап реализуется, мы по ходу будем выбирать места будущих раскопок, будет три локации. Одна будет в Гале, потому что мы нашли стену похожую на Великую Абхазскую, ее нужно исследовать на наличие схожего материала. Пока мы не определились, где будут остальные два участка", - сказал археолог.
Раскопки на каждом участке будут продолжаться по десять дней. После второго этапа наступит третий – камеральная обработка материала, подготовка научных публикаций и выступление на археологических конференциях.
О происхождении стены есть несколько версий: персидская, византийская, мегрельская. Согласно мегрельской версии, стену построил князь Мегрелии Леван II Дадиани для защиты от нападений правителей Абхазии (1640-1650 годы). Этой версии придерживается и Юрий Воронов.
"Мы надеемся, что сможем уточнить дату, потому что основные версии уже выдвинуты, и новый материал помог бы уточнить в ту или иную сторону. Относительно того, кем она построена, мы можем делать предположения, основываясь на дате и сопоставляя с историей Абхазии", - подчеркнул Дмитрий Счастный.
Византийская версия связывает появление стены с правлением Юстиниана I в VI веке, защищавшего империю от вторжения племен со стороны Северного Кавказа. Персидская версия утверждает, что конструкцию построили персы в VI веке. Считается, что стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской.
Исследование Великой Абхазской Стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.