Загадки древних башен: ученые измерят Великую Абхазскую стену

О том, как проходит научный проект историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены", что уже удалось сделать и что еще только предстоит, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Новый научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены" направлен на исследование исторической постройки, уточнение ее протяженности, изучение особенностей строения.

Первый этап

Исследования в рамках научного проекта начались 15 июня 2019 года, они пройдут в три этапа. Первый этап заключается в однодневных, двухдневных и трехдневных пеших походах вдоль линии обороны Великой Абхазской стены.

"При этом мы различаем понятия Великая Абхазская стена и линия обороны Великой Абхазской стены. В первом случае речь идет о стене и башнях. Башен, по карте Юрия Воронова, 79, между ними была стена, то есть она не была сплошной. Понятие линия обороны включает в себя и стены с башнями, и рельеф, туда входят как естественные образования - холмы, овраги, так и искусственные – рвы и валы", - сказал участник экспедиции, научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Исследования Великой Абхазской стены пройдут в три этапа

На сегодня исследователи прошли два участка – Келасурский, начиная от первой башни возле устья реки Келасур, и второй участок – Мачарка (Малая Мачарка и Большая Мачарка – ред.), вплоть до Герзеульской крепости.

"На этих участках мы прошли 58 башен по карте Воронова, однако нам не удалось зафиксировать все башни. Некоторых либо физически уже нет, либо они находятся в зарослях, мы не смогли их найти. Их поиск откладывается, скорее всего, на осень, когда растительности будет не так много", - подчеркнул исследователь.

После того как мачарский участок будет пройден, начнется кодорский, от Кодора работы будут проводиться в юго-восточном направлении через села Джгерда, Члоу, Аимара.

Зафиксировать GPS координаты

Главное, что делают исследователи в рамках первого этапа – фиксация GPS координат, это позволит сравнить данные, полученные известным абхазским археологом и кавказоведом Юрием Вороновым.

"А он пользовался шагомером и условно каждый шаг расценивал как один метр. Уточнение расстояния между башнями и фиксация длины стены очень важны", - подчеркнул Дмитрий Счастных.

Научно подтверждено, что стена зафиксирована от Келасура до реки Геджир, где находится последняя башня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главное, что делают исследователи в рамках первого этапа – фиксация GPS координат

"От этого места, подразумевается, что она якобы доходила до Ингура, это на сегодняшний день не подтверждено. Мы хотим от реки Геджир найти вторую юго-восточную часть этой стены, если она была на самом деле", - рассказал Счастных.

Помимо GPS точек, исследователи фиксируют размер каждой башни стены.

"В первом Тхубунском гарнизоне мы обнаружили стены постройки, которые ранее не были отмечены", - сообщил Дмитрий Счастный.

Находки исследователей

На разных участках исследователи находят подъемный материал, это археологические предметы, в основном керамика, которая находится на поверхности.

"На основе подъемного материала, археологи делают предположения о том, что в том или ином месте находится культурный слой. На основании подъемного материала можно предварительно делать прогнозы, где можно копать", - объяснил Счастный.

Ученые нашли поливную керамику (изделия из обожженной глины, покрытые глазурью), которая появилась с середины IX века в Закавказье.

© Sputnik / Томас Тхайцук На разных участках исследователи находят подъемный материал

"Пока исследование не завершено, но найденная поливная керамика может относиться к XI-XV веку. Кроме поливной керамики, были найдены фрагменты пифосов (большие керамические сосуды для хранения зерновых культур и жидкости – ред.)", - рассказал ученый.

Найденный материал будет описан и передан на хранение в Абхазский государственный музей.

Второй этап проекта "Тайны Великой Абхазской стены" заключается в археологических раскопках.

"Сейчас, пока у нас первый этап реализуется, мы по ходу будем выбирать места будущих раскопок, будет три локации. Одна будет в Гале, потому что мы нашли стену похожую на Великую Абхазскую, ее нужно исследовать на наличие схожего материала. Пока мы не определились, где будут остальные два участка", - сказал археолог.

Раскопки на каждом участке будут продолжаться по десять дней. После второго этапа наступит третий – камеральная обработка материала, подготовка научных публикаций и выступление на археологических конференциях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй этап проекта "Тайны Великой Абхазской стены" заключается в археологических раскопках

О происхождении стены есть несколько версий: персидская, византийская, мегрельская. Согласно мегрельской версии, стену построил князь Мегрелии Леван II Дадиани для защиты от нападений правителей Абхазии (1640-1650 годы). Этой версии придерживается и Юрий Воронов.

"Мы надеемся, что сможем уточнить дату, потому что основные версии уже выдвинуты, и новый материал помог бы уточнить в ту или иную сторону. Относительно того, кем она построена, мы можем делать предположения, основываясь на дате и сопоставляя с историей Абхазии", - подчеркнул Дмитрий Счастный.

Византийская версия связывает появление стены с правлением Юстиниана I в VI веке, защищавшего империю от вторжения племен со стороны Северного Кавказа. Персидская версия утверждает, что конструкцию построили персы в VI веке. Считается, что стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской.

© Sputnik / Томас Тхайцук О происхождении стены есть несколько версий

Исследование Великой Абхазской Стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.