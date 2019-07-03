Правило трех минут: российские пограничники дали советы по пересечению границы на Псоу

Погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю рассказало о работе пункта пропуска на российско-абхазской границе летом и рекомендовало гражданам проверять документы перед путешествием.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Около сорока тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу на Псоу за сутки, автомобилей - более 7, 7 тысячи, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В пункте пропуска "Адлер" специалисты пограничного контроля прилагают все усилия, чтобы со своей стороны обеспечить комфортное пересечение границы для граждан и транспортных средств, при этом максимально качественно выполнить свою главную задачу – обеспечить безопасность государственной границы России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Контролеры на проверку документов одного человека должны тратить не более трех минут. В то же время, отмечается, что если у пограничника возникнут сомнения в действительности документа или его принадлежности предъявителю, он имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.

Согласно российскому законодательству пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Перед поездкой необходимо удостовериться, что срок действия паспорта, по которому будут пересекать границу, не истек, сам документ в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством, напомнили в ведомстве.

"Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по пограничному контролю имеют право обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при осуществлении пограничного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением государственной границы, граждане могут обратиться в Пограничное управление по телефону доверия в Краснодаре 8(861) 239-68-92", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что больше всего людей и автомобилей в пункте пропуска на российско-абхазской границе наблюдается в утренние часы с 7:00 до 11:00, и в вечерние часы с 18:00 до 22:00. Скорректировать время пересечения российско-абхазской границы поможет интернет-ресурс "Вебкамеры Сочи", посоветовали в Погрануправлении.

Отмечается, что наряду с возрастающими пассажирским и транспортным потоками, также больше становится людей, пытающихся незаконно пересечь границу. С начала мая настоящего года пограничники выявили около пятисот человек с недействительными документами, а также более четырехсот человек, ограниченных в праве на пересечение государственной границы. Среди них – преступники, которые находились как в федеральном, так и в международном розыске, а также лица, возможно причастные к экстремистской деятельности, говорится в сообщении.