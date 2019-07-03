Хаджимба выразил Путину соболезнования в связи с гибелью моряков

Пожар на глубоководном судне произошел 1 июля, жертвами трагедии стали 14 человек, в том числе два Героя России и семь капитанов первого ранга.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принес соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате, сообщается на сайте президента Абхазии.

"В Абхазии с прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате этой катастрофы. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших моряков-подводников", - говорится в тексте соболезнования.

Ранее соболезнования российскому лидеру выразили также Папа Римский, посольство США, вице-премьер Италии.

Расследованием обстоятельств пожара на глубоководном аппарате занимается специальная комиссия Минобороны и Следственный комитет России.