История болезни: как борются за абхазские каштаны

О том, какая болезнь угрожает каштанам в Абхазии, когда она была впервые обнаружена и что можно сделать, чтобы спасти каштановые леса, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Проклятый гриб

Жареные или вареные плоды каштана – любимое лакомство многих, однако оно может стать редким угощением, количество заболевших деревьев так называемым раком коры заметно увеличилось, рассказал директор Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (АбНИЛОС) Виталий Лейба.

У научного центра 150 гектаров угодий, на которых произрастают различные деревья со всего мира, в том числе и каштановые. Первые случаи заболевания каштанов в Абхазии были зафиксированы еще в 50-х годах прошлого века.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудники Абхазской научно-исследовательскойлесной опытной станции (АбНИЛОС) исследуют ситуацию с каштановыми деревьями в республике.

"Ученые проводят исследования того, какова ситуация с каштановыми деревьями. Нашими сотрудниками было опробовано проведение рубок заболевших деревьев. В горных лесах нельзя проводить сплошные рубки, нужно проводить выборочные, чтобы лес восстанавливался естественным путем", - объяснил ученый.

В середине XX века сумчатым грибом было поражено около шести процентов каштановых лесов в Абхазии на высотах 300-400 метров над уровнем моря.

"Поэтапно, каждые десять лет болезнь то возрастала, то уменьшалась. В 60-х годах наши сотрудники добились того, чтобы были созданы заповедные участки по сохранению генофонда каштановых лесов. В тот период пораженных деревьев было около 16 процентов", - сообщил Лейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первые случаи заболевания каштанов в Абхазии были зафиксированы еще в 50-х годах прошлого века.

По словам директора станции, ученые не нашли ни одного участка, где каштановые леса были бы не заражены болезнью.

"Конечно, у нас очень плохая ситуация", - констатирует он.

Болезнь не поддается лечению, она устойчива к известным химическим веществам.

"В Абхазии мягкий и влажный климат, и эти условия для развития этой болезни самые благоприятные", - уточнил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученые не нашли ни одного участка, где каштановые леса были бы не заражены болезнью.

Единственный барьер для распространения болезни специалисты видят в смешанных посадках, иначе каштаны очень быстро заражаются.

"Нельзя создавать чисто каштановые посадки, в естественных условиях они растут вместе с другими видами – дубом, ясенем, грабом и другими. Это один из факторов остановки развития этой болезни", - подчеркнул ученый.

Каштановые деревья на таких участках не должны превышать 20 процентов. Только так, по мнению исследователей, развитие болезни замедлится.

Неистребимый паразит

Наука еще не нашла способа, как бороться с грибковым заболеванием Cryphonectria parasitica, рассказал директор АбНИЛОСа.

"Каштан растет во многих странах, например, в Италии, там нашли наиболее устойчивые виды каштана к этой болезни. На этих каштанах сумчатый гриб не развивается. Мировая наука растениеводства, которая занимается спасением каштановых деревьев, выращивает наиболее устойчивые клоны каштана, берут из них черенки и семена, чтобы потом выращивать посадочный материал", - отметил Виталий Лейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Каштаны в Абхазии заражены грибковым заболеванием Cryphonectria parasitica.

В Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции пошли этим же путем.

"Мы нашли штаммы, на которых сумчатый гриб не развивается, надо дальше работать в этом направлении, выявлять эти клоны. Мы брали образцы коры с 12 пробных площадей, 263 штамма, из них только 18 процентов оказались устойчивыми к болезни, это один из выходов", - сказал он.

От устойчивых к болезням деревьев нужно собирать семена и в будущем выращивать новый посадочный материал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученые нашли выход в том, чтобы выращивать наиболее устойчивые к этой болезни виды каштана.

Пока же единственный радикальный, но эффективный способ – вырубки, но делать это надо там, где можно сразу вывезти древесину заболевших каштанов, иначе можно только ускорить распространение паразита.

"У нас в АбНИЛОСе равнинные леса, здесь проводим вырубки, но есть места со сложным рельефом, где нет дорог. После вырубки и во время процесса вывоза болезнь, наоборот, будет распространяться, поэтому сейчас в каштановых лесах рубки прекращены", - говорит директор.

Пускать в дело такую древесину тоже нельзя, ее надо непременно сжигать. Санитарные вырубки на опытной станции проводят периодически. Особенно подвержены болезни, рассказал Виталий Лейба, взрослые деревья. Кора трескается со временем и туда проникает гриб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Санитарные вырубки на опытной станции проводят периодически.

Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция (АбНИЛОС) была образована в 1957 году на базе Каучукпромхоза. Станция расположена в северо-западной части Колхидской низменности, в зоне влажных субтропиков, в семи километрах восточнее города Очамчыра.