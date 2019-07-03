Книгу "Спортивная слава Абхазии" представили в Сухуме

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Книгу "Спортивная слава Абхазии" представили в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в среду 3 июля.

У абхазского спорта большие традиции, о которых теперь могут узнать больше людей, отметил президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба, добавив, что выход книги об истории развития спорта республики - знаковое событие для Абхазии.

Книга была издана по инициативе президента Абхазии Рауля Хаджимба.

Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба поблагодарил всех причастных к выходу издания и особо отметил роль ветеранов абхазского спорта в истории страны.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Книгу о легендарных спортсменах Абхазии представили в Нацбиблеотеке

Один из экземпляров книги автор Александр Банников преподнес в дар президенту Раулю Хаджимба. Не обошлось без курьеза, Банников по ошибке вручил абхазскому президенту не книгу с подписью в адрес Хаджимба, а другой экземпляр, увидев ошибку, он предложил главе государства ее обменять, на что президент пошутил: "Я обе возьму", но все же вернул первый подарок.

В книге представлены очерки и библиографические справки о таких известных спортсменах - уроженцах Абхазии, как олимпийский чемпион, футболист Никита Симонян, пловец Владимир Лавриненко, бронзовый призер Олимпийских игр, пловец Борис Никитин, трехкратный Олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Санеев и другие.

"Книга начинается с истории зарождения физкультуры и спорта еще древних абхазов, к примеру, как они ходили на охоту, стреляли из луков, есть данные о скачках и так далее. Я опирался на источники, например, газета "Спортивная Абхазия", работы абхазских специалистов, находил информацию из справочников советского времени, когда абхазские спортсмены выступали за СССР", - заметил Банников.

При работе над книгой автор встречался с многими спортсменами, тренерами Абхазии.

"В книге есть раздел об абхазских спортсменах – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мы выбрали выдающихся спортсменов, которые участвовали в войне, героически себя проявили и награждены золотой звездой Советского Союза", - подчеркнул Банников.

В книге "Спортивная слава Абхазии" представлены участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Работа над изданием (тираж книги - тысяча экземпляров - ред.) шла около двух лет, рассказал автор.