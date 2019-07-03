ЦИК Абхазии зарегистрировал восьмую группу по выдвижению кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Абхазии начала регистрацию инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты 26 июня, завершится регистрация 15 июля.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Центральная избирательная комиссия Абхазии в среду 3 июля зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Олега Аршба, сообщает ЦИК республики.

26 июня ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Алмаса Джапуа и политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты.

27 июня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Астамура Какалия. На следующий день были зарегистрированы еще две инициативные группы по выдвижению в кандидаты в президенты Астамур Тарба и Астамур Отырба.

1 июля ЦИКом была зарегистрирована политическая партия "Единая Абхазия", а 2 июля партия "Амцахара".

3 июля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Олега Аршба.

Инициативные группы должны собрать не менее двух, но не более двух с половиной тысяч подписей в поддержку кандидата.

Политические партии, в отличие от инициативных групп, для принятия решения о выдвижении своего кандидата обязаны провести специальные съезды.

После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов, ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих материалов. Регистрацию самих кандидатов нужно провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 25 июля.

Для регистрации инициативной группы (в том числе от политических партий – ред.) по выдвижению кандидата в президенты необходимы десять человек, каждый из которых должен предоставить документы подтверждающие личность. ЦИК дает им перечень документов для регистрации кандидата в президенты.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты. Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования (в день голосования агитация запрещена – ред.). Всего по республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.