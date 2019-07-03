Противопехотную мину нашел в Галском районе местный житель

Противопехотная мина была найдена в селе Таглан Галского района примерно в 10:00 утра.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Житель села Таглан Галского района обнаружил на приграничной зоне противопехотную мину ПМН-2 времен Отечественной войны народа Абхазии в среду 3 июля, сообщила Sputnik пресс-служба МЧС Абхазии.

"Местный житель проходил мимо приграничной зоны и заметил предмет похожий на мину. Информацию о находке он передал находящемуся неподалеку приграничному отряду, который прибыл на место, оцепил его и передал информацию в СГБ и МЧС Абхазии", - рассказали в МЧС.

Отряд МЧС Абхазии ликвидировал мину примерно в 15:00 часов.

"В связи с невозможностью транспортировать ее, было принято решение об уничтожении мины на месте. Никто не пострадал, все прошло хорошо" – добавили в пресс-службе.

По данным МЧС, в 2019 году в Галском районе было найдено уже три мины времен Отечественной войны народа Абхазии.

ПМН — противопехотная мина, которую разработали в СССР в конце 1940-х годов.

Такие мины экспортировались во многие страны мира и широко применялись в вооруженных конфликтах. ПНМ до сих пор состоит на вооружении армии России и многих стран СНГ.

Название расшифровывается как "противопехотная мина нажимная". ПНМ срабатывает, когда человек наступает ногой на нажимную крышку мины.

За тяжелые ранения в результате взрыва, практически не оставляющие шансов выжить, на Западе ПНМ получила название "Черная вдова".