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Дали прикурить: российские и абхазские пограничники пресекли контрабанду сигарет на Ингуре

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ России
В Абхазии
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Более 70 блоков сигарет пытались провести из Абхазию в Грузию для дальнейшей реализации на территории соседнего государства.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Российские и абхазские пограничники пресекли две попытки незаконного провоза табачной продукции через
абхазско-грузинскую границу в пункте пропуска "Ингур", сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Более 70 блоков сигарет марок "Leon" и "Manchester" пытались провести из Абхазию в Грузию на личном транспорте, чтобы после реализовать сигареты в Грузии, отметили в ведомстве.

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ России
Задержание партии сигарет

Лица, пытавшиеся перевезти не задекларированный товар, задержаны, а сама продукция передана компетентным органам Абхазии, говорится в сообщении пресс-службы..



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