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Передача автобусов

Для школ и сел: новые автобусы появились в Очамчырском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На приобретение школьных автобусов для районов и сел Абхазии было выделено 162 миллиона рублей в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития республики.

СУХУМ, 4 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Очамчырский районный автопарк пополнился десятью новыми автобусами.

Новые автобусы были выделены району в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. По словам заместителя главы администрации района Вячеслава Кучуберия, один автобус будет курсировать по городу, четыре автобуса будут совершать междугородние рейсы. 

"Остальные четыре автобуса предназначены для районных школ. В Очамчырском районе 29 школ, а было всего 16 автобусов, то есть в районе была нехватка транспорта", - объяснил он.

Новые автобусы, переданные районам Абхазии, 18 июня 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы и старые маршруты: пополнились районные автопарки Абхазии

Школьные автобусы будут предоставлены селам Кындыг, Джгярда и Члоу.

"Один школьный автобус мы оставляем для нужд Очамчыры. У нас в городе три школы, у которых нет автобуса, к тому же у нас есть спортшкола, практически каждый день мы нуждаемся в этом транспорте", - добавил Кучуберия.

Глава села Члоу Аслан Сангулия отметил, что несмотря на то, что два года назад селу уже был выделен один автобус, его не хватало для нужд школы, в которой учатся 140 человек.

"У нас большое село, от некоторых мест до школы приходится добираться пять-семь километров. Теперь у нас два автобуса и мы будем всюду успевать", - добавил он. 

  • Передача автобусов
    Передача автобусов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Передача автобусов
    Передача автобусов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Передача автобусов
    Передача автобусов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача автобусов

Новые школьные автобусы рассчитаны на 23 сидячих места. 

"Новый автобус отвечает всем необходимым требованиям и, конечно же, сильно по качеству отличается от того, на котором я ездил раньше. Теперь будет удобно и нам, и детям, что самое важное", - отметил водитель школьного автобуса Давид Инапшба.

Всего в течение июля государство планирует приобрести более 60 новых автобусов. 

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Теги:
Очамчыра, Очамчырский район, школьные автобусы, автобусы


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