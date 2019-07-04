Памятник погибшим в Июльской операции открыли на горе Ахбюк

4 июля 1993 года в ходе июльской наступательной операции батальон "Горец" выполнял ответственное задание, связанное с десантированием на гору Ахбюк.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. На горе Ахбюк открылся памятник погибшим во время Июльской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, сказал в интервью Sputnik Герой Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Вианор Ашба.

"При поддержке главы администрации Сухумского района мы создали памятник. Мы давно мечтали сделать памятник в форме звезды Героя Абхазии, высота памятника более метра. Личный состав батальона оказал большую поддержку, они работали в жару две недели", - добавил он.

На памятник еще будут наносить надписи имен погибших во время высадки десанта из вертолета на гору Ахбюк.

© Foto / Памятник погибшим в Июльской операции на горе Ахбюк

"Для создания памятника мы использовали останки вертолета, часть сгоревшего мотора", - отметил Вианор Ашба.

4 июля 1993 года в ходе Июльской наступательной операции батальон "Горец" выполнял ответственное задание, связанное с десантированием на гору Ахбюк.

В тот день Министерство обороны Абхазии поставило задачу перед батальоном укрепиться на горе. Гора Ахбюк имела стратегическое значение при освобождении Сухума, Цугуровки, Каман и других районов. Взятие горы позволяло развивать наступление на оккупированный вражескими войсками Сухум.

Не успел вылетевший из Гудауты вертолет МИ-8 приземлиться на горе, как из засады открыли огонь грузинские гвардейцы. Вертолет был обстрелян из гранатометов и загорелся. Выпрыгивая, бойцы отстреливались, чтобы десант смог высадиться и закрепиться. Из 46 человек в живых осталось 17, позже некоторые из них погибли от полученных ранений и ожогов, без вести пропали пять человек.