Мир глазами особенных: выставка-продажа детских рисунков пройдет в Сухуме

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана" и Сухумского реабилитационного центра откроется в Центре детского творчества "Айнар" в понедельник 8 июля, сообщила корреспонденту Sputnik директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

На выставке-продаже будут представлены работы 22 подопечных фонда "Ашана" и Сухумского реабилитационного центра.

"Всего чуть больше 50 рисунков. Есть ранние работы наших подопечных, которые они рисовали, когда были помладше, а также те, которые рисовались специально к этой выставке. Любой желающий может приобрести понравившуюся картину. Все вырученные средства будут направлены на лечение нашей подопечной Анелы Лакашия", – рассказала Мактина Джинджолия.

В ЦДТ будет представлен рисунок и самой Анелы Лакашия. Это первая благотворительная акция, в которой она принимает участие. Девочка признается, что она благодарна другим детям, участвующим в выставке-продаже, так как все вырученные средства уйдут на лечение самой Анелы.

Четырнадцатилетняя девочка для акции выбрала свою самую ценную работу, где она изобразила Кремль.

"Я нарисовала Кремль летом прошлого года, когда я лечилась в Москве. Увидела Кремль и решила нарисовать. Там очень красиво. На работу ушло много времени, целых два дня пришлось рисовать Кремль. Кремль нарисовала с сестрой, чтобы было красивее. Рисунок получился очень красочный", – отметила Анела Лакашия.

Как призналась девочка, ей несложно расставаться с рисунком. Наоборот, Анелу радует то, что другие могут посмотреть и оценить ее работу.

Лакашия планирует участвовать и в следующей выставке-продаже. Девочка уже думает над будущим рисунком. Следующая работа будет посвящена богатой природе Абхазии. Но и Кремль Анела хочет еще раз изобразить на бумаге. Но уже для личного архива.