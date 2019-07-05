Мужество и самоотверженность: МЧС Абхазии отметило 13 лет

История МЧС республики началась с 4 июля 2006 года, когда указом президента было образовано Управление по чрезвычайным ситуациям, в 2014 году оно было преобразовано в министерство.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное собрание в честь тринадцатой годовщины со дня создания Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялось в пятницу, 5 июля.

"История спасательного ведомства нашей страны восходит к середине XIX века, когда в Сухуме были организованы пожарные дружины. В советский период пожарные были составной частью силовых структур при правительстве Абхазии. Нынешний период нашей истории начинается с 4 июля 2006 года, когда указом президента было образовано Управление по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

В 2014 году Управление было преобразовано в министерство.

"Это были сложные годы развития спасательного ведомства страны, не хватало специализированных кадров, необходимой техники, но шаг за шагом личный состав и руководство МЧС шли к формированию полноценных спасательных подразделений", - сказал Квициния.

Торжественное мероприятие в МЧС Абхазии © Sputnik / Бадрак Авидзба

Торжественное мероприятие в МЧС Абхазии © Sputnik / Бадрак Авидзба

Торжественное мероприятие в МЧС Абхазии © Sputnik / Бадрак Авидзба

Торжественное мероприятие в МЧС Абхазии © Sputnik / Бадрак Авидзба 1 / 4 © Sputnik / Бадрак Авидзба Торжественное мероприятие в МЧС Абхазии

Он отметил, что все 13 лет большую помощь ведомству оказывает руководство республики и российские коллеги.

Затем руководитель Администрации президента Абхазии Беслан Барциц зачитал поздравление главы государства.

"За эти годы министерством была создана и налажена надежная система обеспечения безопасности граждан нашей родины. Тот профессионализм, мужество и самоотверженность, с которой специалисты МЧС решают возложенные на них задачи в самых критических ситуациях вызывает уважение в их нелегкой службе", - говорится, в частности, в поздравительном адресе.

После Беслан Барциц зачитал указы президента Абхазии о присвоении очередных званий. Звание полковника медицинской службы удостоился начальник центра санитарной авиации МЧС Андзор Гоов. Генерал-майором стал заместитель главы МЧС Нугзар Эмурхба, также звание генерал-майора получил первый заместитель главы спасательного ведомства Тигран Делибалтян.

Также по приказу министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния сотрудники ведомства были награждены очередными званиями и грамотами. Помимо этого, за мужество и героизм при ликвидации последствий ДТП и спасение детей грамотой МЧС наградили шестнадцатилетнего Алмаса Барциц, ему также подарили наручные часы.

Глава МЧС проинформировал, что молодой человек оказался в машине во время ДТП в Гагре, он не растерялся и до прибытия спасателей вытаскивал людей из разбитой машины.