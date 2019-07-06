Союз русских и казачьих общественных организаций учредили в Абхазии

Девятнадцать русских и казачьих общественных организаций в Абхазии объединились в единый союз.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз русских и казачьих общественных организаций Абхазии учредили на конференции в Посольстве России в Абхазии в субботу 6 июля.

Образованию Союза предшествовала долгая и кропотливая работа, которая длилась в течение целого года. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил важность мероприятия.

"Мы уже год ведем работу по консолидации наших соотечественников в Республике Абхазия, и уже достигли определенных результатов. Дорогие соотечественники, мы собрались, чтобы наконец-то придать финальный штрих картине, которую мы долго писали вместе. Консолидация наших соотечественников в Абхазии оказалась весьма непростым делом. Но игра стоит свеч. Уверен, что организация со временем обрастет новыми участниками", – сказал Двинянин.

На встрече выбрали сопредседателей Союза. Ими стали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев и директор культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" Олег Юрченко, который также стал ответственным секретарем Союза. В Координационный совет объединения вошли 19 человек.

Возглавить Попечительский совет Союза русских и казачьих общественных организации предложили послу России в Абхазии Алексею Двинянину, который предложение принял.

Новая организация создана с целью консолидации усилий, информационного обмена, защиты прав 22-тысячного русского населения, проживающего в Абхазии, налаживания более эффективного сотрудничества с органами власти Абхазии и России.

В Союз вошли 19 русских и казачьих общественных организаций Абхазии.