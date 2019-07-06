Хинтба о показе "Хаджи-Мурата" на фестивале "Толстой": все билеты раскуплены

Показ спектакля "Хаджи-Мурат" в постановке Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в рамках фестиваля "Толстой" в Ясной Поляне пройдет в субботу 6 июля.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера готов к показу "Хаджи-Мурата" на фестивале "Толстой" в Ясной Поляне, сообщил Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Спектакль покажут под открытым небом вечером в субботу 6 июля. Специально к фестивалю в Ясной Поляне соорудили сцену на 500 мест.

"Мы очень надеемся, что не будет дождя. Вчера и сегодня шел сильный дождь. Достаточно прохладно здесь. Но мы готовимся. Сейчас идут последние подготовки по монтажу светового оборудования. В спектакле сложный свет. Буквально через 15 минут начнется репетиция, а уже через два часа мы покажем спектакль гостям фестиваля", – рассказал он.

По словам Хинтба все билеты на спектакль уже куплены. Но ожидается намного больше зрителей.

"Мы думаем, зрителей будет до тысячи. Это будут не только те, кто попадут на площадку и будут сидеть на стульях, но и те, кто будет стоя смотреть спектакль", – пояснил Хинтба.

Генеральный директор РУСДРАМА добавил, что фестиваль "Толстой" – историческое событие в жизни театра.

"Хаджи-Мурат" Толстого театр из Абхазии играет в центре родового имения писателя в Ясной Поляне. Для нас это выдающееся событие. Мы впишем его золотыми буквами в историю нашего театра", - сказал он.

Международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в Ясной Поляне 4 июля, завершится он в воскресенье 7 июля. В фестивальной программе также спектакль экспериментальной формы "АННА: ЛЮБОЛЬ" театра из Латвии Gertrudes Ielas Teatris, спектакль "Анна Каренина" в классической постановке театра "София" из Болгарии.

Для детей и подростков подготовлена специальная программа: квест "Война и мир", саунд-драма "Детство" и программа под названием "Прогулки с Толстым". Также будет показана единственная кукольная постановка – спектакль "Гусенок" из репертуара Тульского государственного театра кукол.