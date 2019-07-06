Международный турнир по баскетболу имени Сергея Багапш завершился в Сухуме

В IX Международном турнире по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" принимали участие восемь команд.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Международный турнир по баскетболу имени второго президента Абхазии Сергея Багапш завершился в Сухуме в субботу 6 июля, сообщила корреспонденту Sputnik начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария.

Первое место на турнире заняла команда Славянска-на-Кубани, на втором – Волгоград и на третьем – команда из Донецка. Сборная Абхазии заняла шестое место в турнирной таблице.

"Победители получили спортивные трофеи, в том числе и денежные вознаграждения. Во время церемонии награждения был самый настоящий сюрприз: нашему главному судье Александру Банникову присвоена награда "Ахьдз-апша" III степени. Это было неожиданно", – сообщила Жанна Зантария.

Церемонию награждения посетили члены семьи Сергея Багапш, а также председатель фонда имени второго президента Абхазии Михаил Логуа.

В IX Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" проходил в Сухуме со 2 по 6 июля. В нем участвовали восемь команд. Спортсмены приехали из Карачаево-Черкесской республики, Донецкой народной республики, Славянска-на-Кубани, Волгограда, Шахты, Беслана и Докучаевска. Абхазию представила сборная республики.