Абхазский колорит: бумажное дело Кристины Барциц

Геоэколог Кристина Барциц создает из бумажной лозы тару для экологически чистой продукции, которую производит у себя на дому. О том, как бумажное плетение вдохновило геоэколога открыть свое семейное дело и как семья Барциц пропагандирует экологически чистые продукты, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

Все началось с плетения

Кристина Барциц по профессии геоэколог. Она со своей семьей больше года занимается производством экологически чистой продукции. На своем домашнем предприятии семья производит разные виды варенья и аджику с секретным ингредиентом, которым Кристина не стала с нами делиться. Продукцию семьи Барциц дополняет домашняя чача и горный мед из села Блабырхуа, который производит дедушка нашей героини.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изделия похожи на абхазские апацхи, это придает им абхазский колорит и служит оригинальным украшением

Идея для семейного бизнеса возникла случайно. Мать Кристины нашла для себя небольшое хобби, она стала мастерить корзины и изделия из бумажной лозы. Увлечение матери передалось и дочери. Кристина заметила, что плетеные изделия похожи на абхазские апацхи, это придает им абхазский колорит и служит оригинальным украшением тары для экологически чистой продукции.

"Мы оплетаем стеклянные банки, и цвет выбираем под продукт. Например, упаковка для варенья из киви, фейхоа у нас в зеленом цвете, баночки для меда мы оплетаем в темно-каштановый или желтый цвет. Каждый в нашей семье выполняет свою часть работы. Мама стала заниматься готовкой, я - плетением тары и реализацией нашей продукции, папа делает чачу, а в сборах урожая нам помогают соседи", - рассказывает Кристина.

Спица и бумага А 4

Перед сезоном урожая мастерица заготавливает тару. Рабочее место Кристины заставлено разными изделиями из бумажной лозы. Возле банок варенья стоят плетеная мельница и колодец, похожие на те, что встречаются в абхазских деревнях. Вечером после работы Кристина приступает к плетению. По словам геоэколога, работать с бумажной лозой несложно. Этап плетения проходит быстро и просто, чтобы оплести одну банку, нужно 15-30 минут, на бутылку из-под чачи уходит немного больше времени, от 30 до 40 минут.

Прежде чем приступить к самому процессу плетения, мастерица должна подготовить бумажные прутья. Этот процесс многоэтапный, и начинает его Кристина со спицы и нарезанных листов бумаги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прежде чем приступить к самому процессу плетения, мастерица должна подготовить бумажные прутья

"Бумагу для работы можно использовать разную, для этого подойдут обычные листы формата А4. Я нарезала бумагу лентами и начинаю накручивать ее на спицу, превращая ленты в трубочки. Правильная трубочка имеет в начале скрутки более широкое отверстие, чем в конце. Готовая трубочка фиксируется клеем, затем приступаем к новой. Таким образом мы набираем нужное количество прутьев и переходим к этапу покраски", - продолжает она.

Готовые прутья Кристина погружает в миску с краской, для этого мастерица использует специальную морилку на водной основе, чтобы прутья для плетения быстро высыхали.

"Самое сложное в покраске - довести трубочки до нужного цвета. Для этого я смешиваю несколько цветов, важно, чтобы оттенок повторялся и все прутья были одинаковые. В плетении использую два вида трубочек, длинные и короткие. В среднем, чтобы оплести одну тару из-под чачи мне нужно 90 длинных прутьев, коротких нужно поменьше, с опытом я перестала считать и набираю их на глаз", - объясняет мастерица.

Плести спиралью

Тару для продуктов Кристина оплетает спиральным методом плетения. Мастерица берет стеклянную тару и три бумажных прута. Прутья служат основой для плетения. Кристина кладет их крест-накрест, закрепляет полимерным клеем и на пересечении прутьев ставит банку, вокруг которой и начинается процесс.

"Основа заложена, мы берем еще одну трубочку и начинаем плести нужную нам форму тары. важно плотно соединять прутья. Первая трубочка ложится поверх другой трубочки и так поочередно они сплетаются, следуя друг за другом, создавая при этом вид спирали", - рассказывает мастерица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тару для продуктов Кристина оплетает спиральным методом плетения

Полчаса спустя стеклянная банка была оплетена до основания, последним этапом в плетении идет крышка тары, которую мастерица оплетает таким же методом. В завершении процесса Кристина покрывает готовую тару лаком, чтобы изделие было более прочное, и оставляет его сушиться на пару часов.

Спиральное плетение - не единственный метод, который использует мастерица. Для создания разных сувенирных изделий, таких как мельница и колодец Кристина использует веревочный метод плетения. Подобные изделия мастерица делает на заказ.

Больше тары

Свое домашнее производство семья Барциц реализует через интернет, на ярмарках и выставках.

"Мы собираемся расширить ассортимент нашей продукции, добавить еще несколько видов варенья, и, зная, насколько наши жители любят кофе, мы решили заняться его реализацией. Кофе также будет в оригинальной, но бумажной упаковке, с разными вкусами и секретным ингредиентом", - делится мастерица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Свое домашнее производство семья Барциц реализует через интернет

Кристина оставила свою основную работу в сотовой компании "А-Мобайл" и решила заняться семейным бизнесом основательно. По ее словам, домашнее производство семьи Барциц набирает обороты, со временем семья планирует подключить к производству больше ресурсов, продуктов и задействовать в создании тары больше людей.