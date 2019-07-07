В ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

В ОБСЕ поддержали политику Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии, расценив ее как направленную на мирное разрешение конфликта, и призвали Россию отозвать признание независимости двух республик.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, назвав его незаконным.

По сообщению РИА Новости, соответствующая резолюция была принята в воскресенье 7 июля, несмотря на возражения российской делегации. Проект документа под названием "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" подготовила грузинский парламентарий София Кацарава.

"Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", - говорится в документе.

Резолюция осуждает "деградацию обстановки в области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел на оккупированных территориях Грузии в связи с незаконными действиями РФ, включая активное наращивание военного присутствия и интенсивность военных учений, возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, дискриминационно по этническому признаку проживающего в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия грузинского населения".

Резолюция поддерживает политику Грузии и расценивает ее как направленную на мирное разрешение конфликта. Также документ призывает председательство ОБСЕ удвоить свои усилия по возобновлению полноценного присутствия ОБСЕ в Грузии с доступом ко всей территории страны в ее международно признанных границах.

Как отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов, руководствуясь положением устава ООН, декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь призвал прислушаться к мнению самих народов республик.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.