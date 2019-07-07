Онищенко: ОБСЕ забыла отметить угрозу от лаборатории в Грузии

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, указал на то, что в тексте документа не отметили угрозу, исходящую от военной лаборатории в Грузии.

СУХУМ - 7 июл, Sputnik. Военная микробиологическая лаборатория в Грузии - угроза для всего региона, заявил депутат российской Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, которые приводит агентство РИА Новости, в принятой в воскресенье 7 июля Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, о военно-биологической базе, расположенной в 40 километрах от Тбилиси, даже не упоминается.

"Эта грузинская лаборатория действительно есть реальная угроза для безопасности и прав человека в Грузии и не только в ней: во всем Закавказье и во всем причерноморском регионе, а это 12 стран, в том числе Турция, Россия, Украина", - подчеркнул Онищенко.

Он пояснил, что лаборатория позволяет работать с самыми опасными естественными вирусами и микробами, которые известны человеку. Как подчеркнул Онищенко, работы в лаборатории ведутся не только с самими вирусами, но и с их переносчиками - клещами и комарами.

"Здесь еще и есть сугубо угроза со стороны любой аварии на этой лаборатории, а это неисправность вентиляции, недостаточная работа фильтров или просто заболевание среди персонала лаборатории", - добавил депутат.

Военно-биологическая лаборатория США в Грузии появилась в 2010 году. МИД России обратил внимание на деятельность "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Р. Лугара" еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одно из направлений деятельности которого - это изучение опасных инфекционных болезней.

По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований.

Ранее в воскресенье 7 июля Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным. Автор проекта резолюции - грузинский парламентарий София Кацарава.