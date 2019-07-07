Галустян о резолюции ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии: принята в угоду Грузии

СУХУМ - 7 июл, Sputnik. Вице-спикер Народного Собрания Абхазии Левон Галустян, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, назвал призыв к Москве отменить признание независимости двух республик однобоким и ангажированным.

"Последнее решение ОБСЕ ничего кроме улыбки не вызывает именно потому, что это не первая подобного рода резолюция, принятая в угоду грузинским властям. Жаль, что такая международная организация принимает однобокие, ангажированные заявления", - сказал Галустян в интервью РИА Новости.

Галустян отметил, что на Западе должны принимать во внимание "не только реваншистские настроения официального Тбилиси, но и боль многонационального народа Абхазии, в начале 90-х пережившего настоящий геноцид".

"А учинила эту трагедию именно грузинская сторона. Так что сначала надо бы признать свою вину, извиниться перед нашим народом. Следующим логическим шагом станет установление полноценных межгосударственных отношений с Абхазией", - сказал собеседник агентства.

При этом Галустян подчеркнул, что партнерство Абхазии и России "будет только крепнуть".

"В Брюсселе, Вашингтоне и Женеве должны четко знать, что время не повернуть вспять. Нас признала самая большая страна в мире, великая держава. А она своих союзников не бросает. Завтра Абхазию признают и другие государства. Этот день обязательно настанет. Но наш народ всегда будет помнить, что первой это сделала Россия", - сказал вице-спикер.

В воскресенье 7 июля Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным. Автор проекта резолюции - грузинский парламентарий София Кацарава.