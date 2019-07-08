Работы особенных: выставка-продажа детских рисунков открылась в Сухуме

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана" и Сухумского реабилитационного центра "Мир глазами особого ребенка" открылась в Центре детского творчества "Айнар" в понедельник 8 июля.

Вырученные средства от выставки-продажи детского рисунка пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана" Анелы Лакашия. Всего представлено 50 детских рисунков на различные темы.

"В День семьи, любви и верности у каждого из нас есть возможность сделать доброе дело – помочь подопечной нашего фонда Анеле Лакашия. Ее работа также выставлена, вы ее можете оценить и приобрести", - отметила руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана"

Она добавила, что совместно с информационным партнером мероприятия – Информационным агентством Sputnik Абхазия – подготовили грамоты, также канцелярские магазины Сухума подготовили подарки, которые вручили участникам выставки-продажи детских картин.

"Я очень рад тому, что участвую в этой выставке, у меня здесь представлено две картины. Занимаюсь рисованием уже пять лет, мне нравится переносить на бумагу красивые образы, которые я вижу вокруг себя", - сказал один из участников выставки Орхан Анкваб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана"

Другому юному художнику Давиду Магаряну девять лет, он особенно любит рисовать планету и жирафов.

А девятилетняя Сария Кишмария сказала, что она очень рада тому, что может помочь другому ребенку, который нуждается в лечении.

"Я люблю рисовать пингвинов, девочек, дома, всяких животных, очень много чего люблю рисовать", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана"

Председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба поблагодарила посетителей выставки-продажи детских картин.

"Выставка убедила меня в том, что дети, которых мы называем особенными, они самые обычные дети, они видят будущее в ярких красках. Смотрите, сколько позитива, ярких цветов, какая добрая тематика во всех картинах. Это говорит о том, что наши особенные дети чувствуют поддержку в первую очередь своих родителей и в том числе всех вас, кто оказывает подопечным фонда поддержку", - сказала Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана"

Пресс-секретарь Информационного агентства Sputnik Абхазия Илона Авилова отметила, что агентство готово и далее поддерживать подобные инициативы.

"Сегодня у каждого из нас есть возможность снова доказать, что дети "Ашана" еще и наши подопечные. Мероприятия подобного масштаба позволяют сделать мир чуточку добрее", - подчеркнула она.

Благотворительная выставка-продажа рисунков подопечных КБФ "Ашана" и Сухумского реабилитационного центра "Мир глазами особого ребенка" будет открыта с 8 по 11 июля с 13:00 до 17:00.

Информационный партнер мероприятия – Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.