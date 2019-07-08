Абхазские каникулы для внука немецкого атомщика

О том, почему внук знаменитого немецкого химика, участника разработки первой советской атомной бомбы Петера Тиссена приехал в Абхазию, что успел узнать и какие впечатления у него от республики, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Сара бзиа избоит Апсны (я люблю Абхазию – ред.)", – с немецким акцентом и широкой улыбкой в сухумском отеле встречает Стефан Флорек, доктор физических наук из Германии.

Стефан – внук немецкого химика Петера Тиссена, одного из участников программы по созданию первой советской атомной бомбы, разработки которой шли с 1945 по 1952 год в Сухумском физико-техническом институте. Семь лет его предки провели в Абхазии, спустя почти 70 лет внук знаменитого химика решил пройти по их следам.

"Президентское" кресло

Пока супруга и двое сыновей Стефана нежились на залитой солнцем набережной Сухума, мы общались с ним в "камерной обстановке". Администрация отеля, узнав о важном госте, предоставляет нам VIP-кабинет с камином. Стефану предлагают сесть в широкое кожаное кресло.

— Нет-нет, я не президент Абхазии, чтобы в таком кресле у меня брали интервью, – смущается немец.

— Вполне можете претендовать на это кресло, тем более, что сейчас тема актуальная, – иронично намекают ему на недавние события с российской делегацией в Грузии.

Стефан шутку не понимает или делает вид, что не понимает. Усаживается поудобнее в "президентском" кресле и начинает свой рассказ.

Медовый месяц на Рице

Дедушка Стефана Петер Тиссен в гитлеровской Германии возглавлял Институт физической химии и электрохимии общества Кайзера Вильгельма. После Второй мировой войны Тиссен стал одним из "трофейных" ученых, которых доставили в СССР. Он вместе с женой Гретой и тремя детьми – Клаусом, Гансом и Дороти (мама Стефана Флорека – ред.) – приезжает в Сухум. Здесь он под руководством немецкого изобретателя, директора секретной лаборатории "А" Сухумского физико-технического института Манфреда фон Арденне приступает к ядерным разработкам. Такой южный плен казался лучше свободы в поверженной Германии.

"В 1945 году Берлин практически был разрушен. И вот, моя семья попадает в сказочную Абхазию. Я помню, мама рассказывала, что после разрушенного войной Берлина для них это был настоящий рай на земле. Здесь все было в зелени. Эти растения, эти фрукты… Она еще долго вспоминала. Мама говорила, что они много работали в Сухуме, но в то же время у них была насыщенная жизнь", – делится семейными воспоминаниями Стефан Флорек.

Оказавшись в Абхазии, спустя почти 70 лет Стефану было интересно увидеть те места, о которых так много рассказывали родители. Сотрудники СФТИ провели семейству экскурсию не только по институту, но и по дому, в котором семь лет жили Тиссены.

"Мне очень приятно было самому познакомиться с институтом, почувствовать эту атмосферу. Но больше всего приятно, что здесь и сегодня ведутся работы. Меня удивил тот факт, что в Сухуме занимаются тем же, чем я занимался в Германии, то есть исследованием оптики", – с восхищением отметил Флорек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стефан Флорек со своей семьей

С Абхазией у семьи Стефана связана и романтическая история. Именно здесь встретились его родители Герман Флорек и Дороти Тиссен.

Его отец Герман Флорек был в лагере для военнопленных под Сухумом. И когда в СФТИ стало не хватать рабочих, его, как инженера, перевели из лагеря в институт. Здесь-то он и встретил дочь ученого Дороти Тиссен. Вскоре Герман и Дороти поженились, а медовый месяц молодые провели на Рице.

"Мама часто любила рассказывать про месяц на Рице. Этот период она даже отметила в небольшой книжке, которую она посвятила жизни в Абхазии. Мама в красках описывает природу Абхазии, горы, поэтому я отправился по следам своих родителей. Посетил Рицу, рассказал своим сыновьям эту историю. Мы, конечно, были под сильным впечатлением", – признался Стефан.

В Абхазии появился и его старший брат Томас – это произошло 5 января 1951 года. В 1952 году семьи Тиссенов и Флореков вернулись в Берлин.

Немцы увезли с собой любовь к Абхазии, рецепты и небольшой запас аджики. Мама Стефана, Дороти, еще долгое время готовила ачашв (пирог с сыром – ред.), акутыейцарш (курица в остром соусе – ред.).

"В доме всегда была аджика, она не всегда была из Абхазии, но мы старались всегда в немецких магазинах находить аналог. Мы сейчас купили много аджики, которую обязательно отвезем брату, друзьям. Мы очень впечатлены абхазской кухней. У немцев, конечно, богатая кухня, но она не сравнится с абхазской. На Рице мы попробовали весь колорит национальной кухни. Особенно нам понравились копченое мясо и острые специи", – добавил Флорек.

Абхазия и предубеждения

Пока мы разговаривали со Стефаном в VIP-зале, с пляжа вернулись его жена Стефани и сыновья Лео и Оле. Камерную обстановку мы меняем на более непринужденную. Выходим вместе со всеми Флореками на набережную Диоскуров.

— Кто может сказать что-нибудь на абхазском? – обращается Стефан к сыновьям.

На вопрос отца, живо отзывается старший, Лео. Он за неделю пребывания в республике выучил пару диковинных для себя слов.

— Итабуп, Апсны! (Спасибо, Абхазия – ред.) – четко и почти без акцента произносит он.

Отец гордо смотрит на него и с вопросом смотрит на младшего Оле.

— Nein, nein (нет, нет – ред.), – взмолился Оле, но его недолго пришлось уговаривать.

Под диктовку Оле произносит: "Сара бзиа избоит Апсны (Я люблю Абхазию – ред.)".

Действительно, за 10 дней в Абхазии немцы буквально влюбились в республику. Хотя, как они признаются, накануне поездки были определенные опасения. Все друзья и знакомые отговаривали ехать в Абхазию. Но решающими стали слова дяди Стефана, Клауса Тиссена, который 10 лет назад уже побывал в республике.

"Было много стереотипов, ложных фактов. Но потом мы спросили у дяди Клауса, действительно ли это так. Он нам ответил: "Нет, конечно. Езжайте, там все прекрасно". И действительно, когда мы сюда приехали, мы удостоверились, что он был прав. И все стереотипы разрушились", – подчеркнул Стефан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стефан Флорек со своей семьей

В Абхазии Флорекам нравится все, но главное открытие для них – люди – открытые, гостеприимные. Сильное впечатление на немцев произвел гид Алиас Езугба, с которым они отправились на Рицу. От него, как признается, Стефан, семья узнала многое не только об истории Абхазии, но и Германии.

"Он многое для нас открыл, чего мы ранее не знали. Он показал нам все абхазские горячие туристические точки, достопримечательности, которые не всегда открыты для всех туристов. Только во время индивидуальных экскурсий. Алиас нам также открыл абхазскую национальную кухню. Благодаря ему мы не просто попробовали национальные блюда, но также узнали, как и из чего это все готовится", – восхищен Стефан.

Алиас даже попытался научить гостей абхазскому языку. Даже мотивировал немцев поощрительным призом - абхазским вином. Но язык оказался для Флореков слишком сложным.

Последние дни абхазских каникул немцы планируют провести в Сухуме, наслаждаясь вином и Черным морем.

"Сухум прекрасен. Он может сравниться с любым маленьким городком Европы, Италии, Испании. По красоте Сухум ничем не уступает лучшим городам мира. Здесь очень чистый воздух, прекрасные виды. Мы всем своим друзьям будем рассказывать о том, что Абхазия – прекрасное место, и о том, как здесь хорошо. Мы здесь счастливы", – добавила Стефани.

Флореки не прощаются, уже строят планы на новую поездку. В пользу Абхазии такие плюсы, как удивительная природа, чистый воздух, вино, хорошие люди и легкая виза.