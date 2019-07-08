Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В первой половине недели погоду Черноморского побережья Абхазии формирует циклон, как североатлантический, так и южный.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В первой половине текущей недели в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики. В пятницу и в воскресение с прохождением холодных атмосферных фронтов погода ухудшится - умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой. В субботу без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +25°С +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение на море слабое и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.