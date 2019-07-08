За любовь и верность: Посольство России вручило абхазским семьям праздничные медали

День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, ежегодно отмечается в России 8 июля.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Пять семей из Абхазии были награждены памятными медалями в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии 8 июля.

С праздником святых Петра и Февронии семьи поздравил посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Наши родители, жены, мужья, дети наделяют наши жизни смыслом, позволяют чувствовать нашу сопричастность к большему. Семья – это источник любви, взаимопонимания, уважения. Именно она делает человека эмоционально и духовно наполненным, формирует его", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пять семей из Абхазии были награждены памятными медалями в День семьи

Супруги Валентин и Инесса Родины женаты уже 56 лет. Валентин посвятил жизнь работе в Сухумском физико-техническом институте, Инесса – заслуженный учитель Абхазии, долгое время обучала детей русскому языку. Супруги учились в Сухумском педагогическом институте, там и познакомились. По словам Инессы Родиной, секрет счастливого брака во взаимной любви.

"Мы одно целое. В жизни всякое бывало, все не бывает гладко, но нужно уметь преодолевать препятствия вместе", - добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пять семей из Абхазии были награждены памятными медалями в День семьи

Заур и Наталья Анкваб в браке 44 года. Пару познакомили родственники, когда Наталье было 23 года, а ее будущему мужу 27 лет. Заур долгое время ухаживал за супругой, и, по словам Натальи, был очень настойчив.

Пара воспитала троих сыновей, у супругов восемь внуков. Одно из составляющих счастливого семейного брака – соблюдение традиций, считает Наталья Анкваб.

"Современные семьи боятся трудностей, они хотят все и сразу. Это плохо, к счастливой жизни надо идти постепенно, все будет, если проявить терпение. У моего мужа семья очень традиционная, но я с удовольствием училась этим традициям и просила объяснять мне, когда чего-то не знала. Сейчас для молодых это пережитки прошлого, что, на мой взгляд, плохо", - добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пять семей из Абхазии были награждены памятными медалями в День семьи

День семьи и любви и верности – российский праздник, приуроченный ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Именно они считаются покровителями семьи и брака в православии. Символ праздника - ромашка. Праздник отмечается не только в России, но и в Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине.