"Абхазия" возвращается: в Гагре заработал знаменитый советский отель

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. "Гранд-отель Абхазия" в Гагре начал работать в тестовом режиме, сообщил Sputnik директор отеля Владимир Бигвава.

По его словам, на сегодняшний день полностью завершена реконструкция 15-этажного здания бывшей гостиницы "Абхазия" в Гагре, выполнены основные строительные работы, функционируют кафе и открытый подогреваемый бассейн. Всего в гостинице предусмотрено 255 номеров класса люкс, полулюкс, стандарт и эконом, но в тестовом режиме пока работают более 50 номеров, на которые уже открыта бронь. Остальные номера будут готовы принять гостей к лету 2020 года. Официальное открытие "Гранд-отеля Абхазия" состоится осенью.

"В связи с работой в тестовом режиме, а также для того чтобы гости вспомнили наш отель, который был хорошо всем известен в советские годы, принято решение о проведении акции, и стоимость номеров снижена до минимума, она составляет не более 2000 рублей за сутки проживания. В дальнейшем ценовая политика будет меняться в зависимости от спроса и уровня предоставляемых услуг", - объяснил Бигвава.

Гостиница "Абхазия" © Foto / Booking.com

Гостиница "Абхазия" © Foto / Booking.com

Гостиница "Абхазия" © Foto / Booking.com

Гостиница "Абхазия" © Foto / Booking.com

Гостиница "Абхазия" © Foto / Booking.com 1 / 5 © Foto / Booking.com Гостиница "Абхазия"

Для гостей доступен пляж на территории отеля, все номера оборудованы Wi-Fi, посетителям предоставляется трансфер, в стоимость номеров включен завтрак.

"Оставшийся объем работ связан в основном с доукомплектацией части номеров, устранением недостатков, если такие будут выявлены, и с выполнением работ по окончательному благоустройству территории отеля. Для удобства отдыхающих гостей и бесперебойной работы служб отеля нам также пришлось дополнительно установить накопители для воды и дизельные генераторы ", - добавил Бигвава.

По словам Бигвава, в отеле работают более 40 человек, включая охрану, административный и обслуживающий персонал.

"Планируется, что при полной загрузке отеля количество персонала будет увеличено до 105 человек. Мы работаем по российским стандартам качества, и с каждым годом будем добиваться улучшения качества отдыха гостей и оказываемого сервиса", - добавил он.

Ремонтно-восстановительные работы гостиничного комплекса "Абхазия" в Гагре начались летом 2018 года.

© Sputnik / Александр Вильф Гостиница "Абхазия" в 2016 году

В мае 2018 года депутаты Народного Собрания республики утвердили дополнительный перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, куда вошла гагрская "Абхазия". Гостиничный комплекс был приватизирован на конкурсной основе, и в августе того же года начались первые ремонтно-восстановительные работы.

© Sputnik / Акоп Кущян Ремонтно-восстановительные работы в гостинице "Абхазия" в апреле 2019 года

"Абхазия" обошлась ее новым владельцам более чем в 67 миллионов рублей.

По договору они обязаны вложить 110 миллионов рублей в течение трех лет. Бигвава отметил, что финансовые условия по реновации отеля, которые были утверждены при приватизации, уже перевыполнены на 15-20%. Кроме того, в бюджет Абхазии поступили налоговые сборы за ввозимые стройматериалы и оборудование.

Официальное открытие "Гранд-отель Абхазия" состоится осенью 2019 года. Гостиничный комплекс "Абхазия" был построен в 1982 году. До начала Отечественной войны народа Абхазии гостиница была одним из популярных туристических объектов Гагры и входила в число самых высоких зданий республики.