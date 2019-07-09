В Абхазию на "Цыпе": мать сорока четырех детей приехала на курорт из Курска

О том, как мать сорока четырех детей, курянка Лилиана Романова большой семьей отправилась на отдых в Абхазию, на чем они добирались, от чего у туристов "мурашки по коже" и какое "маленькое преступление" куряне совершили в Новом Афоне, читайте в репортаже Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"В этом году сразу пять детей вылетают из гнезда и на их место придут пять новых ребят. И именно такое желание я загадала, когда на "Альбатросе" сушили весла на середине озера Рица", – начинает свой рассказ курянка Лилиана Романова, мать, воспитывающая 44 ребенка. В Абхазию на отдых семья отправилась неполным составом, устроив такой автопробег только 14 детям.

У Лилианы своих семеро, еще 27 воспитанников она взяла из приюта, а десятерых вообще подобрала на улице. Когда Романова служила в милиции, она часто встречала брошенных, несчастных детей. Сердце Лилианы не выдерживало, и она забирала их себе – муж был не против. Так создавалась большая семья, которая существует с 1987 года.

© Sputnik / Константин Грецов Курянка Лилиана Романова, мать, воспитывающая 44 ребенка

Дети пришли в семью в большинстве своем с тяжелой судьбой. У кого-то на глазах убили мать, у кого-то родители страдали алкоголизмом.

"Дети все с израненной душой. Мы с мужем, со старшими детьми помогаем новичкам адаптироваться, излечиться. Мы их учим быть добрыми, быть милосердными", – поясняет курянка.

"Цыпа"

Лилиана для себя и детей четыре года назад открыла Абхазию. Теперь они разным составом каждый год приезжают сюда на отдых. Республику они называют "маленьким оазисом", "Черноморским Клондайком".

Впервые отправились сюда в 2016 году на "ГАЗели", которую они с любовью называли "Ласточкой".

"Действительно, Абхазия – это рай, это Страна души. Словами не передать, фотоаппаратом не показать. И природа, и музыка, и кухня, и костюмы, и люди – совершенно другое. У нас за четыре года появилось здесь очень много друзей. Они нас ждут, встречают, проводят с нами время", – рассказала Лилиана.

Но потом "Ласточка" превратилась в "Каракатицу" – сломалась. Семье пришлось искать другие способы путешествовать. Пытались на самолете добираться до Сочи, а потом оттуда в Абхазию. Так они делали два года подряд. Но это сильно било по семейному бюджету.

В этом году Лилиана попросила у российского правительства помочь с транспортом. Просьбу услышали и за неделю до новой поездки семье подарили новенький автобус на 18 мест.

"Мы закинули в рюкзаки пару футболок, шорты и купальники. Сели в автобус и отправились в путь, – с хохотом вспоминает Романова. – Мы сутки ехали сюда, но дети довольны. Программа у нас настолько насыщена. Это и Хашупсинский каньон, поездка на Рицу и Гегский водопад, там они вообще все покрылись мурашками, но все равно лезли в воду. Они говорили: "Мама, как это так, приехать в Абхазию и не покрыться льдом в жару?" Мы под большим впечатлением. Представьте себе, мы на равнине, здесь больше 30 градусов тепла, а поднимаемся в горы – там в снежки играем. Дети в восторге от этого контраста, и я само собой".

С семейством мы встретились, когда они направлялись в Новый Афон на своем желтом автобусе.

- Вот она, наша "Цыпа-Цыпа"! Это мы ее так назвали, потому что желтая, – объясняет Лилиана, садится за руль и сразу же берется за микрофон, который она называет "говорильником". – Дети, сейчас мы направляемся в Новый Афон. Первое упоминание о нем относится к III веку.

© Sputnik В салоне "Цыпы"

Лилиана не просто показывает детям города Абхазии, но и знакомит их с историей. После экскурсии каждого ребенка она лично экзаменует. Успехи у детей, кстати говоря, неплохие.

По дороге 19-летняя Анна Романова решила продемонстрировать свои знания. Она рассказала своим сестрам и братьям о государственном флаге Абхазии.

"Флаг трех цветов – зеленого, белого и красного. На нем изображена ладошка, семь звезд. Ладошка – символ гостеприимства. Семь звезд – семь исторических регионов Абхазии. Зеленый цвет символизирует молодость, белый – духовность, а красный – жизнь. Но мне кажется, что красный цвет еще символ того, какой ценой абхазам досталась их Родина", – под аплодисменты закончила короткую лекцию Анна.

У девушки трогательная история. Она с диагнозом ДЦП в семь лет попала в новую семью. Ходить не могла, но заботами Лилианы сейчас Анна буквально встала на ноги, живет в собственной квартире, которую ей выдало государство.

В Абхазию девочка приезжает уже второй раз. Анна под большим впечатлением от республики.

"Я тут, конечно, не все города посетила. Но уже могу сказать, что мне тут все нравится. Больше всего мне полюбились горы. Там круто", – добавляет она.

© Sputnik Многодетная семья из Курска приехала в Абхазию всего на неделю

Разговоры только о море

Семье в Абхазии нравится все. Первые дни абхазских каникул они безвылазно проводили в море. Но потом, когда увидели горы, про море стали говорить тише и реже.

"Горы вообще супер! – делится своими эмоциями 23-летняя Лиана Романова. – Мы пробовали национальную кухню. Но больше всего понравилось в горах над пропастью есть йоку и шашлыки. Кстати, мы рецепт йоки взяли с собой и теперь будем готовить у себя в Курске".

В Абхазии больше всего семью удивляет гостеприимство. Даже в общепитах многодетную мать встречают по-особому.

"Когда мы большой дружной семьей приходим в кафешки, местные, конечно, удивляются. В кафе на Рице сама директор к нам подошла, выразила удивление. Сказала нам, какие места еще нам следует посетить. И сегодня мы поднялись в столовую в Новом Афоне, нас там встретили с бокалами вина. Вот такое уважение нам оказали", – с гордостью отметила Лилиана.

© Sputnik / В Абхазии больше всего семью удивляет гостеприимство.

Из Абхазии у семьи на память есть не только фото и впечатления, они привезли отсюда кошку Нуцу и пальму.

"Два года назад Романовы подобрали бездомную кошку. Они ее встретили на улице, сразу же пошли к ветеринару, оформили документы, дали найденышу абхазское имя Нуца и увезли с собой в Курск. Сейчас Нуца живет в большой семье в Курске. А пальму я тайком пронесла в аэропорту", – признается многодетная мать.

В этом году Лилиане понравились кусты агавы. Именно их она решила забрать с собой в Курск. Но нигде в цветочных магазинах курянка растение не нашла, а на улице агава уже большая.

Но пока мы разговаривали, многодетная мать замечает маленький росток агавы. На наших глазах Лилиана решается на "маленькое преступление" – выдергивает его из земли.

- Ура, у меня теперь есть агава! – ликует она.

© Sputnik Семья Романовых в Новом Афоне

Многодетная семья из Курска приехала в Абхазию всего на неделю. Они успели познакомиться с западной частью республики. На этом Лилиана и дети не ставят точку. В планах у семьи Романовых – посетить все города Абхазии, чтобы сказать: "Мы в Абхазии видели все".