Квота на мечты: как из Абхазии попасть в российский вуз

О том, какие профессии Россия предлагает освоить абхазским абитуриентам, почему число квот в российские вузы ежегодно сокращается и как проходит отбор, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Выбор есть

Ежегодно десятки будущих студентов из Абхазии стремятся получить заветные бесплатные места в вузах по квотам, которые Россия ежегодно выделяет на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве в образовании.

Отбором занимается представительство Россотрудничества в республике. По словам его руководителя Вадима Чеха, с 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в этом году всего на 50.

"Хотелось бы подчеркнуть, что эта тенденция не неблагоприятная. Она связана с тем, что квота ориентирована на потребности республики, с одной стороны, а с другой стороны, учитывает тот факт, что в республике есть свой университет, который тесно взаимодействует с Россией. Поэтому в этом году у нас впервые было преобладание магистерских и аспирантских программ над специалитетом, так как в Абхазском государственном университете они есть не на всех направлениях", - объяснил Чеха.

Больше всего мест Россия предоставляет по "высоким" направлениям - машиностроение, электроэнергетика, биотехнологии, меньше всего достается искусствоведам, культурологам, лингвистам, литературоведам и педагогам.

Есть и вообще "эксклюзивные" профессии – рыбоводство, сельское хозяйство, информационные технологии и горное дело.

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"Но на первом месте по востребованности медицинские специальности. Традиционно в Абхазии эта профессия очень популярна, и ребята проявляют очень высокий уровень подготовки при сдаче экзамена по химии", - добавил Чеха.

Порядок отбора

Отбор проходит в два этапа. На первом претенденты на российскую квоту сдают несколько профильных экзаменов в представительстве Россотрудничества. На втором этапе испытания проводят сами вузы.

Здесь есть одно противоречие. В республике еще требуют сдать экзамен по абхазскому языку. В 2014 году Парламент Абхазии вынес постановление об исполнении закона Абхазии "О государственном языке Республики Абхазия". Документом предусмотрено, что все выпускники, поступающие в высшие учебные заведения Абхазии и России, обязаны сдавать экзамен по абхазскому. При этом, как прокомментировали Sputnik в пресс-службе Министерства образования России, это требование не предусмотрено общим порядком отбора и не является обязательным.

Абитуриент должен представить документ об окончании школы. Подается заявка на получение квоты через портал Russia.study.ru. В системе нужно выбрать уровни и область образования, направление подготовки и нужные программы. Оплата обучения по квотам в российских вузах происходит за счет средств российских бюджетов.

Тут же можно подать заявку на платное обучение. Процедура идентичная. После подачи документов, если вуз одобрит кандидатуру, с претендентом свяжется консультант, который сообщит о правилах приема.