Кабмин отчитался о доходах госбюджета за первое полугодие 2019 года

Доходы госбюджета за первое полугодие 2019 года составили 93,7% от запланированных 4 миллиардов 207 миллионов 560 тысяч рублей.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Доходы государственного бюджета за первое полугодие 2019 года составили 3 миллиарда 942 миллиона 317 тысяч рублей при бюджетных назначениях 4 миллиарда 207 миллионов 560 тысяч рублей, сообщается на сайте Кабинета Министров Абхазии.

При этом собственные доходы составили 2 миллиарда 99 миллионов 774 тысячи рублей при плане 2 миллиарда 153 миллиона 682 тысячи рублей.

Отмечается, что бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам за первое полугодие 2019 года исполнены на 97,6%, а именно: поступило 2 миллиарда 87 миллионов 39 тысяч рублей, тогда как было запланировано 2 миллиарда 137 миллионов 924 тысячи рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12,3%. Фактические поступления в государственный бюджет республики по некоторым статьям собственных налоговых доходов за первое полугодие 2019 года составили 1 миллиард 411 миллионов 136 тысяч рублей, что на 10 миллионов 920 тысяч больше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 138 миллионов 371 тысячу рублей больше, чем в 2017 году за такой же период.

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Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов занимает налог на добавленную стоимость – 38,8%, говорится в сообщении. В эту цифру входит 13,9% - налог на товары, реализуемые на территории Абхазии и 24,9% на ввозимые товары.

Доля налога на прибыль за первое полугодие 2019 года составила 21,3%, акцизов – 4,9%, государственной пошлины – 2,9%. Рост доходов отмечается по подоходному налогу на 8,5%, по акцизам на 53,2%, по спецналогу на 6,4% и госпошлине на 20,1%.

При этом налог на прибыль упал на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Абхазии, поступление составляет 362 миллиона 673 тысячи рублей, что на 1,3 % меньше, чем в прошлом году. Уменьшение по НДС связано с уменьшением объемов производства, продукции, услуг предприятий и организаций страны, объяснили в Кабмине. Земельный налог отстает на 4,1% по сравнению с прошлым годом.