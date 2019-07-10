Боксеров из Абхазии приняли в Школу олимпийского резерва в Подмосковье

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Воспитанники Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Анри Аршба и Леон Абгаджава приглашены для обучения в Школу олимпийского резерва "Лидер" Московской области, рассказал Sputnik директор школы и тренер спортсменов Альберт Карди-оглы.

Спортсмены занимаются боксом уже три года и не раз становились призерами республиканских и международных чемпионатов. На одном из соревнований в Абхазии боксеров заметил тренер из Московской области Александр Подольский.

"В тот раз ребята показали очень хорошие результаты. Анри Аршба провел пять боев и все выиграл досрочно, а Леон Абгаджава занял второе место. После этого тренер Московской области сказал, что очень хотел бы видеть ребят в Школе олимпийского резерва. После этого я поговорил с родителями, они хоть не сразу, но согласились. Уже в августе ребята отправятся в школу в Подольске", – рассказал Карди-оглы.

По словам тренера, в Школе олимпийского резерва боксеры не только готовятся к чемпионатам, но и проходят школьную программу.

"Это очень большая перспектива для спортсменов. Из этой школы вышло много известных спортсменов – чемпионов мира, Европы, олимпийских чемпионов. Для ребят открылись ворота в мир большого бокса, у них очень большие шансы попасть в сборную России и участвовать в Олимпийских играх", - добавил он.

Школа олимпийского резерва "Лидер" объединяет более 1000 спортсменов по легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике.