Союз журналистов Абхазии присоединился к Хартии журналистской этики

Документ поддержали более полумиллиона представителей прессы со всего мира.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Союз журналистов Абхазии принял решение присоединиться к Хартии журналистской этики международной Федерации журналистов, сообщили в организации.

Международная федерация журналистов (МФЖ) приняла Хартию в июне 2019 года в Тунисе.

"В обсуждении и принятии этой хартии приняли участие журналисты со всех стран мира, представляющие более 160 союзов", - говорится в сообщении.

Содержание хартии основано на Декларации принципов поведения журналистов от 1954 года, которая в последний раз обновлялась в 1986 году. Документ состоит из преамбулы и 16 статей, он основан на базе международного права, в частности, Всеобщей декларации прав человека.

Кроме того, участники заседания президиума Союза журналистов Абхазии обсудили и одобрили обращение к коллегам в связи с предстоящими выборами президента страны.

Союз журналистов Абхазии призвал "журналистов и редакции СМИ в своей работе руководствоваться исключительно действующим выборным законодательством и Законом о СМИ, проявить высокую гражданственность, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности".