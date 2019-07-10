Два автора претендуют на премию Таифа Аджба

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Две заявки поступили на конкурс имени Таифа Аджба, сообщил на радио Sputnik председатель комиссии конкурса Арда Ашуба.

"Сейчас прием заявок закрыт. Всего два человека прислали свои работы. Это Геннадий Аламия и Валентин Когония. Пока мы не можем сказать, почему на конкурсе представлены только две работы. Возможно, причина в том, что не все авторы могут писать произведения для детей. Эту проблему еще нам предстоит изучить", – отметил Арда Ашуба.

В течение трех месяцев писатели могли отправить на участие в конкурсе произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные с 2016 по 2018 годы в жанре поэзии, прозы и драматургии.

Заявленные работы комиссия будет рассматривать в течение трех месяцев, после чего определится победитель конкурса.

"Представленные работы не конкурируют между собой. Они написаны в разных жанрах. Но это не значит, что оба материала стопроцентно получат награду. Все зависит от решения комиссии, которая будет оценивать художественную ценность произведении", – добавил председатель комиссии.

В 2020 году победителю будет вручена денежная премия в размере 50 тысяч рублей.

Прием заявок на соискание премии Таифа Аджба открылся в апреле 2019 года. В течение трех месяцев писатели могли отправить на участие в конкурсе произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные с 2016 по 2018 годы в жанре поэзии, прозы и драматургии.