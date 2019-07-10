Более 70 тысяч рублей выручили от продажи рисунков подопечных "Ашаны"

На выставке-продаже было выставлено 57 работ 22 подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана" и Сухумского детского реабилитационного центра.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. На выставке-продаже детского рисунка подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана" и Сухумского реабилитационного центра "Мир глазами особого ребенка" было продано 30 работ на общую сумму более 70 тысяч рублей, рассказала на радио Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

"Это большая часть всех представленных работ. На мой взгляд, выставка-продажа прошла успешно. Ранее, когда мы проводили подобные акции, покупалось намного меньше работ", – отметила Джинджолия.

Оставшиеся 27 работ выставят на сайте и на официальных страницах фонда в социальных сетях, где можно будем просмотреть работы и купить понравившуюся. Мактина Джинджолия подчеркнула, что на рисунки нет фиксированной цены. Покупатель может заплатить за работу столько, сколько посчитает нужным.

Благотворительная выставка-продажа открылась в Центре детского творчества "Айнар" в понедельник 8 июля и завершилась в среду 10 июля.

Вырученные средства от выставки-продажи детского рисунка пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана" Анелы Лакашия, которой необходима повторная операция на нижней челюсти. На данный момент, как отметила Джинджолия, на лечение девочки собрано более 200 тысяч рублей, не хватает еще около 600 тысяч рублей.