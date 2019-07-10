Суд приговорил к шести годам тюрьмы Саиду Кварчия за убийство супруга

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Сухумский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы Саиду Кварчия за убийство супруга, сообщается на сайте суда.

"Согласно оглашенному судом резолютивной части приговора Саида Кварчия признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 (умышленное убийство) УК Республики Абхазия", говорится в сообщении.

По версии предварительного следствия, Саида Кварчия 14 марта 2018 года "на почве неприязненных отношений неизвестным предметом нанесла своему супругу Дмитрию Авидзба не менее двух ударов в область головы несовместимых с жизнью".

Кварчия явилась с повинной в Управление внутренних дел по городу Сухум, где дала признательные показания. Кварчия была задержана и водворена в ИВС МВД Абхазии. По данному факту прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 Уголовного Кодекса Абхазии — "Убийство".

Как отмечается на сайте Сухумского городского суда, приговор вступает в силу по истечении 15 рабочих дней с момента провозглашения, в случае не обжалования сторонами в кассационном порядке в Верховный суд республики.

Отмечается, что Саида Кварчия считается невиновной, пока ее вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.