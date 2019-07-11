Есть что показать: Надарая о туристическом потенциале Галского района

Для того чтобы сейчас развивать Галский район как туристический, необходимы большие капиталовложения.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. В Гале есть достопримечательности, но туристов мало, рассказал на радио Sputnik глава администрации района Темур Надарая.

"В основном приезжают из России родственники жителей Гала. Других туристов немного. Здесь выйти на улицу и увидеть туриста – большая редкость. Туриста можно увидеть только в районе ИнгурГЭС", – сказал он.

В районе есть исторические места, религиозные и природные достопримечательности. Но больше всего, по мнению Надарая, заинтересовать туристов может Галское водохранилище, которое в 2018 году Министерством по курортам и туризму было включено в список обязательных маршрутов по Абхазии.

"На водохранилище, в отличие от озера Рица, можно запускать моторные лодки. Люди естественно могут покататься на скоростных катерах. В будущем это будет иметь развитие. Правда, сейчас там только-только начинает развиваться какой-то бизнес. Начали строить пункт общественного питания, он пока еще не достроен. Дорога туда хорошая, недавно отремонтированная, проехать очень удобно", – отметил Надарая.

Отсутствие отдыхающих Надарая объясняет тем, что еще с советских времен Гал не рассматривался в качестве туристического района. После того, как здесь построили ИнгурГЭС, природный ландшафт изменился. Море в районе неглубокое, что мало привлекает путешественников. Поэтому в СССР не ставилась задача строить здесь отели и гостиницы.

"Произошли изменения морского ландшафта. В большинстве мест в море глубина небольшая. В некоторых местах море людям просто по пояс. Еще в советское время не ставилась задача развивать район как туристический. Здесь больше развивалось сельское хозяйство. Туристических объектов, отелей, гостиниц не было, да и сегодня их нет", – пояснил Надарая.

Для того, чтобы сейчас развивать инфраструктуру в Галском районе, необходимы большие капиталовложения. Но, по мнению главы района, это нецелесообразно – намного легче и удобнее вкладываться в тот же Очамчырский район.

Но, в то же время, вычеркивать Гал из списка туристических районов Абхазии преждевременно. Нужно привлекать путешественников другим. Например, гастротуризмом или паломническим туризмом. Такие возможности у района есть.

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"Мы стараемся больше ориентироваться на это. Пытаемся поддерживать предпринимателей. Здесь есть хорошие кафе и рестораны", – подчеркнул Надарая.

Темур Надарая также добавил, что сегодня в Гале абсолютно безопасно, по уровню преступления он не уступает всем другим районам республики.