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Гражданина Грузии, незаконно перешедшего границу с Абхазией, задержали в Новом Афоне

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В Абхазии
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Задержанный за незаконное пересечение госграницы гражданин Грузии водворен в изолятор временного содержания Галского РОВД МВД Абхазии.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Сотрудники Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии задержали в Новом Афоне гражданина Грузии Беглара Тсилосани 1983 года рождения за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте СГБ.

Отмечается, что задержанный с несовершеннолетней дочерью Тиноти Тсилосани 2015 года рождения незаконно в обход установленных пунктов пропуска пересек государственную границу Абхазии и Грузии в районе села Папынрхуа Галского района.

"Учитывая несовершеннолетний возраст Тсилосани Тиноти Бегларовны, в рамках формата МПРИ ( Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты - ред.) Женевских дискуссий, в присутствии Миссии наблюдателей Евросоюза на пограничном пункте пропуска "Ингур" она была передана матери, гражданке Грузии Гогсадзе Тамар", - говорится  в сообщении.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания Галского РОВД МВД Абхазии. Материалы в отношении него переданы в Прокуратуру Галского района.



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