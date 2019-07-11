Московский художественный театр покажет в Абхазии "Пролетного гуся"

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Московский художественный театр имени Чехова (МХТ – прим.) приедет в Абхазию на гастроли со спектаклем "Пролетный гусь", рассказал на пресс-конференции в четверг 11 июля гендиректор Русского драматического театра имени Искандера Ираклий Хинтба.

"В сентябре, уже после президентских выборов, в нашем театре состоятся гастроли МХТ имени Чехова. Театр приезжает к нам в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России. Привозят спектакль "Пролетный гусь", который в 2004 году получил Государственную премию России. Спектакль на самом деле ошеломляет. Он рассказывает о простых ребятах, на которых держится любая армия, которые несут самую большую нагрузку во время войны, а после войны они оказываются не у дел. И те, кто отсиживался, в конце оказываются героями", – отметил Хинтба.

Постановку покажут в РУСДРАМе 11 и 12 сентября. Билеты начнут продавать с 12 июля.