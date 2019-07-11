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Присяга в министерстве обороны Абхазии

Призывник скончался в Абхазии, по предварительным данным, от порока сердца

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Военнослужащий Алан Пипия находился в пограничном отряде Службы государственной безопасности Абхазии 10 дней и еще не успел принять присягу.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Призывник пограничного отряда, у которого, по предварительным данным, был врожденный порок сердца скончался в сухумской больнице, рассказал Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Нодар Чачхиани.

"Военнослужащий Алан Пипия был из нашего учебного центра, десять дней как находился в нашей части, присягу еще не принял, проходил курс молодого бойца", - добавил он.

Военнослужащий был госпитализирован 8 июля с жалобами на боли в сердце, которые появились во время физической подготовки. Спустя сутки  он скончался во второй городской больнице Сухума.

"Предварительное заключение – у военнослужащего был врожденный порок сердца, о чем он умолчал перед призывной комиссией. Алан Пипия призвался на службу в пограничный отряд 28 июня, парень зарекомендовал себя очень хорошо, к сожалению, недуг не дал ему выжить", - подчеркнул Чачхиани.

Он отметил, что за все время существования погранотряда, это единственный здесь случай смерти призывника. "Мальчик очень хотел служить, за те десять дней, что он провел у нас, получал очень хорошие отзывы", - сказал Нодар Чачхиани. 

Военная прокуратура Абхазии устанавливает обстоятельства происшествия, погранотряд также проводит внутреннее разбирательство, сообщил начальник пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии.



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