Призывник скончался в Абхазии, по предварительным данным, от порока сердца

Военнослужащий Алан Пипия находился в пограничном отряде Службы государственной безопасности Абхазии 10 дней и еще не успел принять присягу.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Призывник пограничного отряда, у которого, по предварительным данным, был врожденный порок сердца скончался в сухумской больнице, рассказал Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Нодар Чачхиани.

"Военнослужащий Алан Пипия был из нашего учебного центра, десять дней как находился в нашей части, присягу еще не принял, проходил курс молодого бойца", - добавил он.

Военнослужащий был госпитализирован 8 июля с жалобами на боли в сердце, которые появились во время физической подготовки. Спустя сутки он скончался во второй городской больнице Сухума.

"Предварительное заключение – у военнослужащего был врожденный порок сердца, о чем он умолчал перед призывной комиссией. Алан Пипия призвался на службу в пограничный отряд 28 июня, парень зарекомендовал себя очень хорошо, к сожалению, недуг не дал ему выжить", - подчеркнул Чачхиани.

Он отметил, что за все время существования погранотряда, это единственный здесь случай смерти призывника. "Мальчик очень хотел служить, за те десять дней, что он провел у нас, получал очень хорошие отзывы", - сказал Нодар Чачхиани.

Военная прокуратура Абхазии устанавливает обстоятельства происшествия, погранотряд также проводит внутреннее разбирательство, сообщил начальник пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии.