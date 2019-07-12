Ансамбль Александрова выступил на российской военной базе в Абхазии

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова дал концерт на российской военной базе, дислоцированной в Абхазии.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова выступил перед военнослужащими российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Ансамбль исполнил композиции "Очи черные", "Калинка", "Катюша", "Пора в путь-дорогу", "Камаринская", "Смуглянка" и "Вечер на рейде", послушать которые собрались около тысячи военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала базы.

Ансамбль песни и пляски имени Александрова — легенда России, российской армии и российской культуры. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов коллектив в полном составе и его фронтовые бригады дали в действующей армии более 1,5 тысячи концертов. В 2018 году ансамблю исполнится 90 лет.

За время существования Академического ансамбля имени А.В. Александрова в его репертуар вошло более 2000 музыкальных произведений, некоторые из них были написаны основателем коллектива Александром Александровым.