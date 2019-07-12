Генпрокуратура Абхазии объявила в розыск подозреваемого по делу Мерцхулава

В деле о похищении Омара Мерцхулава ранее появились еще три фугуранта, судом города Сухум по подозрению в причастности к похищению были арестованы Георгий Адлейба, Темур Кутелия и Нугзар Папава.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии объявило в розыск гражданина Абхазии Зухба Георгия Лаврентьевича 1976 года рождения, уроженца города Ленинград РСФСР, жителя города Сухум, который подозревается в причастности к похищению Омара Мерцхулава Датиковича, которое произошло 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, сообщается на официальном сайте ведомства.

Омар Мерцхулава, 1979 года рождения был похищен 17 апреля этого года около 11 вечера на улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Его автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter" был остановлен водителем белого внедорожника. Как сообщали следователи, из этой машины "вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием и похитили Мерцхулава".

Уголовное дело о похищении Мерцхулава было возбуждено 18 апреля.

Уже на следующий день по подозрению в совершении разбойного нападения и похищении человека, угоне, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия был задержан Адгур Дзкуя, 1974 года рождения, его арестовали на два месяца. Дзкуа вину не признал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, 1979 года рождения, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Там же был обнаружен и еще один ранее угнанный автомобиль - "Lexus" белого цвета.

24 апреля был задержан Беслан Бганба, 1982 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его арестовали на два месяца. Он не признал свою вину.

30 апреля правоохранители задержали Эрика Чкадуа, ему предъявлены те же обвинения, что и Бганба и также назначен двухмесячный арест.

Верховный суд отказал в освобождении Беслана Бганба, подозреваемого по делу Мерцхулава>>

В Сухумском суде в четверг напомнили, что согласно закону, подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.