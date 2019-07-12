Минфин Абхазии рассказал, когда погасит долг перед "Абхазфармацией"

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Задолженность Министерства здравоохранения перед РУП "Абхазфармация" будет полностью погашена в 2020 году, сообщил Sputnik министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

Сумма задолженности Минздрава перед поставщиком лекарственных средств для медицинских учреждений Абхазии "Абхазфармация" составляла порядка 35 – 40 миллионов рублей, и, по словам Нанба, на сегодняшний день министерство финансов уже выплатило половину этой суммы.

"Это позволило нам продолжить поставки препаратов для медицинских учреждений Абхазии. Поставки будут осуществляться без перебоев до конца текущего года. На сегодняшний день медицинские учреждения уже обеспечены необходимым перечнем препаратов для оказания экстренной помощи", - объяснил министр.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией, министерство здравоохранения оперативно пересмотрело бюджет целевых программ, предусмотренных на текущий год.

"Оценена эффективность реализации программ и в ближайшее время поступит предложение от Минздрава по корректировке этих программ в плане бюджета. Те суммы, которые будут сэкономлены по определенным целевым программам, будут направлены на приобретение медикаментов для лечебных учреждений", - добавил Нанба.

По словам министра финансов, проблема с задолженностью перед "Абхазфармацией" возникла в 2018 году.

"На конец 2018 года у минздрава перед "Абхазфармацией" оставалась определенная задолженность. В бюджет 2019 года сумма по погашению задолженности не попала и получилось так, что в этом году минздрав погасил часть задолженностей, которая образовалась только в начале года. В связи с чем и произошел такой разрыв. Но ситуация оперативно исправлена, медикаменты уже поступают", - сказал Нанба.

Кабинет Министров Абхазии поручил министерству здравоохранения и министерству финансов предоставить график погашения имеющихся задолженностей в среду 3 июля.