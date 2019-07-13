Отсеять мифы: ученые подвели промежуточные итоги изучения Великой Абхазской стены

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Участники экспедиционной группы по исследованию Великой Абхазской стены дошли до 62-й из 279 башен по списку историка Юрия Воронова, сообщил в интервью радио Sputnik участник группы, старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Шандор Каитан.

В составе экспедиции археологи уже прошли Келасурский, Мачарский и Кодорский участки.

"Мы проверили состояние башен, некоторые находятся в удручающем состоянии, имеются аварийные места, где стены башен подмывает река Келасур в районе села Багмаран. Фиксация башен ведется с помощью GPS. На всей протяженности четыре-пять башен те, у которых сохранилось от трех до четырех стен. В основном они все разрушены", - рассказал он.

Максимальная высота стен зафиксированных объектов – шесть метров.

"Это прямоугольные строения, у которых и снаружи, и внутри углы закруглены. Так как большинство башен сложены из речного булыжника (местами встречаются блоки из известняка или песчаника), то говорить о том, что они были построены в X или XVII веке не получается, потому что эта техника использовалась веками и только археологические раскопки могут дать нам ответ", - объяснил научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

Меньше всего объектов было найдено на Кодорском участке, отметили археологи.

"По карте Воронова там всего четыре башни. Мы сумели найти две башни с правого берега. Одна из них неплохо сохранилась, но чувствуется, что в ней была перестройка. В башне три стены, но присутствует современный цемент и пояс известняковых камней. Можно предположить, что она могла использоваться в разные эпохи. На две башни с левого берега нам еще предстоит попасть, это осложнятся тем, что со стороны села Джгерда они размыты, но чуть ниже реку можно перейти вброд. Мы планируем так сделать в ближайшее воскресенье", – добавил Счастный.

По словам Каитан, после завершения исследования Кодорского участка археологи продолжат экспедицию в Галском районе.

"А на осень намечен второй этап – археологические раскопки на трех самых важных объектах. В этом списке точно будет Галский район, так как там выявлены еще не изученные объекты", - сказал он.

"Они могут относиться к Великой Абхазской стене, так как по своей функции и внешнему виду их практически не отличишь от других, но эту теорию мы должны подтвердить в ходе раскопок. У нас нет цели опровергнуть исследования наших предшественников, мы хотим дополнить существующую информацию, отсеять мифы и сделать независимые выводы", – объяснил Каитан.

Согласно проекту, исследование объектов, причастных к Великой Абхазской стене должно завершиться до зимы 2020 года, после чего ученые перейдут к теоретической части проекта. Полностью исследование планируется завершить до июня 2020 года.