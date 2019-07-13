Трюк в бальном платье: Милена Тачулия поучаствовала в популярном челлендже

Bottle cap challenge был впервые запущен в социальных сетях 25 июня, его автор – чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Суть челленджа Bottle cap challenge в том, чтобы отвинтить крышку бутылки при помощи удара ногой. Все это нужно успеть снять на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Fa (@farakicks) 25 Июн 2019 в 8:47 PDT

Запустил челлендж чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин, позже его перехватили Джейсон Стетхем, который набрал более пяти миллионов просмотров, борец Конор Макгрегор, певица Мерайя Кери, дизайнер Эрролсону Хью, обладатель семи премий "Грэмми" Джону Майер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham) 1 Июл 2019 в 9:09 PDT

Флешмоб с хештегом #Bottlecapchallenge в Instagram уже набрал больше 258 тысяч публикаций. Бутылочная "лихорадка" дошла и до Абхазии. В ней решила поучаствовать финалистка проекта на НТВ "Ты супер!" Милена Тачулия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #Милена Тачулия# (@milena_tachulia) 11 Июл 2019 в 10:10 PDT

Милена решила усложнить себе задачу. Она не просто выполнила условия челенджа и удачно "снесла" крышку, а сделала все это в белом вечернем платье. Видео юной танцовщицы набрало более 1800 просмотров.

"Так красиво еще ни у кого не получалось", "Очень круто", "Красота, изящность, мощь", "Оригинальная невеста,однако", - прокомментировали челлендж подписчики Милены.