"Ударное" выступление: как прошел турнир на "Кубок Государства Абхазия" в Новом Афоне

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия", в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Белоруссии, Греции, Румынии, Морокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии прошел в Новом Афоне 13 июля.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия" прошел на высоком уровне, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

"Турнир удалось хорошо организовать, в Абхазии соревнования такого высокого масштаба прошли впервые. Присутствовали именитые гости, это легендарный Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чакхиев и чемпион мира Андрей Курнявка", - добавил он.

Изначально Андрея Курнявку приглашали как почетного гостя соревнований, но он сам изъявил желание быть рефери в турнире.

"Для меня это был очень важный турнир, я смог сделать некий просмотр наших боксеров. В дальнейшем будем смотреть, кто готов проявить себя в профессиональном боксе. Могу сказать, что все наши боксеры выступили очень достойно", - сказал Карди-оглы.

В рамках соревнования прошло 11 боев. В рамках вечера разыгрывалось два пояса чемпиона Абхазии и главный приз – "Кубок государства Абхазия". Победителями титульных боев на звание чемпиона Абхазии по профессиональному боксу стали Астамур Еник и Енвер Бзагоа. Главный приз турнира "Кубок государства Абхазия" достался Иосифу Зантария.

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия" © Foto / presidentofabkhazia.org

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия" © Foto / presidentofabkhazia.org

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия" © Foto / presidentofabkhazia.org 1 / 3 © Foto / presidentofabkhazia.org Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия"

По словам Алика Карди-оглы, Астамур Еник показал блистательный бокс, выиграл у боксера из Эстонии. Победа абхазского боксера была зрелищной, подчеркнул он. Бой Енвера Бзагоа выдался упорным, абхазский спортсмен выиграл по очкам.

"В главном бою вечера Иосиф Зантария встречался с соперником из Камеруна, и уже на первых минутах ему удалось отправить противника в нокаут. Этот бой тоже был зрелищным, я считаю, что все наши ребята выступили достойно и у них большие перспективы", - подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

По словам Алика Карди-оглы, в пятом бою вечера между боксером из Южной Осетии Асланом Санакоевым и абхазским спортсменом Германом Арджения судьи по ошибке засчитали победу представителю Абхазии. Однако после подсчете очков, был установлен равный счет, результат боя был был признан ничейным.

Всего Абхазию на турнире представляли десять спортсменов, из них победы одержали семь боксеров, одна ничья.