Аслан Бжания не будет участвовать в президентских выборах в Абхазии

СУХУМ, 14 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах в республике, об этом было заявлено на брифинге Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия в воскресенье 14 июля.

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия Теймураз Хишба зачитал обращение Аслана Бжания, в котором говорится о том, что сроки восстановления здоровья лидера оппозиции могут затянуться. Исходя из этого, Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Абхазии.

Бжания намерен включится в политическую жизнь в республике после того, как состояние его здоровья улучшится. Он, согласно тексту обращения, призвал поддержать на предстоящих выборах председателя политической партии "Амцахара" Алхаса Квициния.

Теймураз Хишба в свою очередь отметил, что ОНД всецело поддерживает кандидатуру Алхаса Квициния в качестве кандидата в президенты, а депутата Парламента Дмитрия Дбар в качестве кандидата в вице-президента.

Дбар подчеркнул, что разговоры о разделении оппозиции не соответствуют действительности, что на предстоящих выборах она будет действовать сплоченно.

Лидер Блока оппозиционных сил, депутат Народного Собрания Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля.

2 мая Блок оппозиционных сил на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

5 июля ЦИК республики зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания.