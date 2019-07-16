Родительский "контроль": день открытых дверей прошел в Минобороны Абхазии

Руководство Министерства обороны Абхазии пригласило родителей и родственников военнослужащих лично посмотреть, как служат их дети, чем питаются и в каких условиях учатся.

Бадри Есиава, Sputnik

Вход свободный

Во вторник 16 июля родителям и близким родственникам военнослужащих при Минобороны Абхазии представилась еще одна возможность встретиться со своими детьми и узнать, как у них дела. На свидание с семьей отводился один час, а после гостям главного военного объекта страны провели ознакомительную экскурсию, которая началась с Музея вооруженных сил Абхазии.

Сусану Баласанову заинтересовал фотоархив музея. На одном из снимков она увидела своего однокурсника Адгура Аджинджал, который погиб в годы Отечественной войны народа Абхазии.

"Я вообще не ожидала увидеть его на этих фотографиях. Сразу нахлынули воспоминания. Адгур похоронен в парке Славы? и после войны я часто ходила туда", - поделилась Сусана.

Семь месяцев назад в армию призвался средний сын Сусаны Артем. Ее старший сын тоже прошел службу в Минобороны. Сусана не исключает, что младший пойдет по стопам двух братьев. Мама молодого бойца отметила, что ее действующий защитник на армейскую жизнь не жалуется и успел завести много друзей.

Элисо Накопия с гордостью рассказывает о своем племяннике Арнольде Накопия, чья служба подходит к завершению. За год и три месяца он не раз порадовал своих домочадцев дипломами и грамотами, которые ему дали за хорошую службу. Это, считает она, воодушевляет и стимулирует военнослужащих.

© Sputnik / Томас Тхайцук Родителям и близким родственникам военнослужащих при Минобороны Абхазии представилась возможность встретиться со своими детьми и узнать, как у них дела

Экскурсия продолжилась в казарме, где военнослужащие не только отдыхают, но и учатся. Родителям предложили занять места за партами и прослушать подготовленный офицерами "доклад" о том, как проходят учебные занятия, какими вещами и предметами гигиены обеспечиваются военнослужащие. Майор Харазия подробно остановился на каждом пункте этого списка.

"Такая утепленная куртка выдается военнослужащему на срок службы, один комплект хлопчатобумажного костюма – на шесть месяцев, одна пара ботинок с высоким берцом тоже выдается на полгода, казарменные тапочки – одна пара на срок службы, ремень поясной на срок службы. Также на срок службы выдаются по две майки и по паре трусов", - объяснил Харазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Одежда выдающаяся военнослужащему

Одна из родительниц поинтересовалась, если одежда, рассчитанная на полгода, порвется, как быть военнослужащему. Офицер объяснил, что в Абхазской армии существует резервный фонд военной одежды, и в таких случаях солдату выдается новая одежда, но прежде нужно разобраться, при каких обстоятельствах произошла порча госимущества. Если форму или другой предмет военного атрибута можно восстановить иголкой и ниткой, то этот метод тоже приветствуется.

Для поддержания гигиены военнослужащим выдают хозяйственное и туалетное мыло, одноразовый станок бритвы, зубную пасту и щетку, 200 граммов стирального порошка в день. Также призывникам выдаются постельное белье и одеяло.

Экскурсия по СВОКУ

Мамы, папы, бабушки и дедушки остались довольны условиями в Сухумском высшем общевойсковом командном училище, где с 1 августа у 39 призывников будет возможность начать обучение, но для этого сначала нужно пройти курс молодого бойца.

"Гидом" по СВОКУ выступил начальник учреждения, майор Алхас Жиба, который завел гостей почти в каждый кабинет и подробно рассказал о том, что там обычно происходит. На первом этаже училища расположены компьютерный класс, библиотека, кабинеты руководства и психолога.

"Это единственное в Абхазии военное училище. Принимаем документы абитуриентов после окончания 11 класса. Обучение проходит четыре года, и каждый выпускник получает удостоверение офицера, диплом государственного образца, приравненный диплому Абхазского госуниверситета, он признан в России, а на четвертом курсе – водительское удостоверение за счет Минобороны", - рассказал Жиба.

© Sputnik / Томас Тхайцук На первом этаже училища расположены компьютерный класс, библиотека, кабинеты руководства и психолога

Занятия проходят на втором этаже. Всего около сорока дисциплин – математика, физика, психология, лекции по тактической и боевой подготовке. Преподают в основном выпускники училища и педагоги из АГУ.

Помещение на третьем этаже здания самое просторное. Там курсанты "отбиваются", то есть ложатся спать. По двум сторонам комнаты размером примерно 30 на 15 метров, и обставленной по правилам солдатского минимализма, стоят двухъярусные железные кровати, рядом с ними стулья и шкафчики.

Не обделены курсанты и элементами воинской "роскоши". Три массивных кондиционера охлаждают пространство в жару, а жидкокристаллический телевизор, видимо, помогает коротать время перед сном.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помещение на третьем этаже здания отведено для сна курсантов

Дедушке военнослужащего Анри Делба из Сухума Вячеславу Делба стало немного обидно за внука, у которого в казарме, в отличие от курсантов, кондиционера нет.

"Здесь все отлично, но почему нет кондиционеров в казарме?" - спросил переживающий дед.

Жиба ответил, что когда-то и в училище не было этого, но время идет вперед, и недочеты решаются поэтапно. Руководство Минобороны, отметил он, делает все от него зависящее.

Слушая эту беседу, я вспомнил, что мне сказали сами военнослужащие, когда я пытался для них "выбить" через офицеров кондиционер в казарму. Это было во время съемок курсов молодого бойца в июне. Один из солдат тогда сказал мне примерно следующее: это армия и здесь не должно быть так же комфортно, как дома.

"Ну, раз вы сами не хотите, дело ваше", - подумал я и оставил все попытки облегчить службу парней.

Сам Вячеслав Делба признался, что служил он в Германии и условия там были неплохие. Другому гостю Минобороны Амирану Бигуаа из Тхины, чей сын Анри недавно принял присягу, повезло меньше. Службу он проходил в Бурятии с 1982 по 1984 годы. Зимы там были суровые, вспомнил он.

Новый рацион

"Температура зимой там была -45С, -50С. От холода у меня даже со временем стали выпадать зубы. Невозможно было свободно дышать, все замерзало во рту. Если сравнивать, как мы служили и как отдают долг родине наши дети, то у нас, конечно, настоящий рай", - рассказал Бигуаа и в шутку добавил, что после увиденного ему снова захотелось пойти в армию.

С особым интересом родственники военнослужащих приняли приглашение посетить армейскую столовую и ознакомиться с солдатским рационом. В день открытых дверей на обед подавали борщ, запеченную картошку с сосиской, соус из алычи, овощной салат, компот и хлеб. Встав перед электронными весами, начальник продовольственной службы, майор Алексей Джумиади рассказал, какие нормы питания установлены на солдат, контрактников и офицеров.

"В этом году постановлением правительства были изменены нормы питания, так как раньше мы питались по нормам 1993 года. В этом году мы постепенно переходим на новые нормы. Сразу сделать это не получается в силу работ по реорганизации и модернизации кухни, столовой и складов", - уточнил он.

По словам Джумиади, теперь акцент делают на калорийности продуктов и порциях.

© Sputnik / Томас Тхайцук В этом году постановлением правительства были изменены нормы питания в армии

"В первую очередь мы акцентируем внимание на калорийности продуктов для выполнения поставленных перед военнослужащими задач. Мы увеличили порции по всем пунктам для того, чтобы солдаты могли получать необходимое количество калорий, витаминов – это мясо, молочная продукция, фрукты, соки", - сказал начальник продовольственной службы.

Мать двух военнослужащих, детский врач по образованию, Карина из Сухума в списке продуктов питания не нашла свежих местных фруктов, только сухофрукты, и это ее смутило. Переживающая мама рассказала корреспонденту Sputnik, что сыновья ее, которые призвались на службу три недели назад, привередливы в еде и привыкли к домашней пище. Пока у них идет период адаптации, поделилась Карина.

"Ревизорам" предложили попробовать армейскую стряпню, но делать этого никто не стал.

"Доверяем", - так объяснила общий отказ одна из мам.

Основная цель дня открытых дверей в Минобороны – показать, в каких условиях служат солдаты, чем они питаются и чем ежедневно занимается личный состав, подчеркнул командир учебного центра Абхазии Анри Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук День открытых дверей в Министерстве обороны Абхазии для родственников военнослужащих проводится два раза в год после осеннего и весеннего призыва

"Такие мероприятия у нас внесены в план подготовки. Одна из целей заключается в том, чтобы мы могли установить контакт с родителями военнослужащих и совместно принимать участие в их воспитании. Родители беспокоятся за своих детей, и у них есть возможность прийти к любому командиру и задать вопросы", - рассказал Барциц.

День открытых дверей в Министерстве обороны Абхазии для родственников военнослужащих проводится два раза в год после осеннего и весеннего призыва, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik пресс-секретарь ведомства Роланд Джоджуа.