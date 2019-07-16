Родительский "контроль": день открытых дверей прошел в Минобороны Абхазии

Бадри Есиава, Sputnik
Вход свободный
Во вторник 16 июля родителям и близким родственникам военнослужащих при Минобороны Абхазии представилась еще одна возможность встретиться со своими детьми и узнать, как у них дела. На свидание с семьей отводился один час, а после гостям главного военного объекта страны провели ознакомительную экскурсию, которая началась с Музея вооруженных сил Абхазии.
Сусану Баласанову заинтересовал фотоархив музея. На одном из снимков она увидела своего однокурсника Адгура Аджинджал, который погиб в годы Отечественной войны народа Абхазии.
"Я вообще не ожидала увидеть его на этих фотографиях. Сразу нахлынули воспоминания. Адгур похоронен в парке Славы? и после войны я часто ходила туда", - поделилась Сусана.
Семь месяцев назад в армию призвался средний сын Сусаны Артем. Ее старший сын тоже прошел службу в Минобороны. Сусана не исключает, что младший пойдет по стопам двух братьев. Мама молодого бойца отметила, что ее действующий защитник на армейскую жизнь не жалуется и успел завести много друзей.
Элисо Накопия с гордостью рассказывает о своем племяннике Арнольде Накопия, чья служба подходит к завершению. За год и три месяца он не раз порадовал своих домочадцев дипломами и грамотами, которые ему дали за хорошую службу. Это, считает она, воодушевляет и стимулирует военнослужащих.
Экскурсия продолжилась в казарме, где военнослужащие не только отдыхают, но и учатся. Родителям предложили занять места за партами и прослушать подготовленный офицерами "доклад" о том, как проходят учебные занятия, какими вещами и предметами гигиены обеспечиваются военнослужащие. Майор Харазия подробно остановился на каждом пункте этого списка.
"Такая утепленная куртка выдается военнослужащему на срок службы, один комплект хлопчатобумажного костюма – на шесть месяцев, одна пара ботинок с высоким берцом тоже выдается на полгода, казарменные тапочки – одна пара на срок службы, ремень поясной на срок службы. Также на срок службы выдаются по две майки и по паре трусов", - объяснил Харазия.
Одна из родительниц поинтересовалась, если одежда, рассчитанная на полгода, порвется, как быть военнослужащему. Офицер объяснил, что в Абхазской армии существует резервный фонд военной одежды, и в таких случаях солдату выдается новая одежда, но прежде нужно разобраться, при каких обстоятельствах произошла порча госимущества. Если форму или другой предмет военного атрибута можно восстановить иголкой и ниткой, то этот метод тоже приветствуется.
Для поддержания гигиены военнослужащим выдают хозяйственное и туалетное мыло, одноразовый станок бритвы, зубную пасту и щетку, 200 граммов стирального порошка в день. Также призывникам выдаются постельное белье и одеяло.
Экскурсия по СВОКУ
Мамы, папы, бабушки и дедушки остались довольны условиями в Сухумском высшем общевойсковом командном училище, где с 1 августа у 39 призывников будет возможность начать обучение, но для этого сначала нужно пройти курс молодого бойца.
"Гидом" по СВОКУ выступил начальник учреждения, майор Алхас Жиба, который завел гостей почти в каждый кабинет и подробно рассказал о том, что там обычно происходит. На первом этаже училища расположены компьютерный класс, библиотека, кабинеты руководства и психолога.
"Это единственное в Абхазии военное училище. Принимаем документы абитуриентов после окончания 11 класса. Обучение проходит четыре года, и каждый выпускник получает удостоверение офицера, диплом государственного образца, приравненный диплому Абхазского госуниверситета, он признан в России, а на четвертом курсе – водительское удостоверение за счет Минобороны", - рассказал Жиба.
Занятия проходят на втором этаже. Всего около сорока дисциплин – математика, физика, психология, лекции по тактической и боевой подготовке. Преподают в основном выпускники училища и педагоги из АГУ.
Помещение на третьем этаже здания самое просторное. Там курсанты "отбиваются", то есть ложатся спать. По двум сторонам комнаты размером примерно 30 на 15 метров, и обставленной по правилам солдатского минимализма, стоят двухъярусные железные кровати, рядом с ними стулья и шкафчики.
Не обделены курсанты и элементами воинской "роскоши". Три массивных кондиционера охлаждают пространство в жару, а жидкокристаллический телевизор, видимо, помогает коротать время перед сном.
Дедушке военнослужащего Анри Делба из Сухума Вячеславу Делба стало немного обидно за внука, у которого в казарме, в отличие от курсантов, кондиционера нет.
"Здесь все отлично, но почему нет кондиционеров в казарме?" - спросил переживающий дед.
Жиба ответил, что когда-то и в училище не было этого, но время идет вперед, и недочеты решаются поэтапно. Руководство Минобороны, отметил он, делает все от него зависящее.
Слушая эту беседу, я вспомнил, что мне сказали сами военнослужащие, когда я пытался для них "выбить" через офицеров кондиционер в казарму. Это было во время съемок курсов молодого бойца в июне. Один из солдат тогда сказал мне примерно следующее: это армия и здесь не должно быть так же комфортно, как дома.
"Ну, раз вы сами не хотите, дело ваше", - подумал я и оставил все попытки облегчить службу парней.
Сам Вячеслав Делба признался, что служил он в Германии и условия там были неплохие. Другому гостю Минобороны Амирану Бигуаа из Тхины, чей сын Анри недавно принял присягу, повезло меньше. Службу он проходил в Бурятии с 1982 по 1984 годы. Зимы там были суровые, вспомнил он.
Новый рацион
С особым интересом родственники военнослужащих приняли приглашение посетить армейскую столовую и ознакомиться с солдатским рационом. В день открытых дверей на обед подавали борщ, запеченную картошку с сосиской, соус из алычи, овощной салат, компот и хлеб. Встав перед электронными весами, начальник продовольственной службы, майор Алексей Джумиади рассказал, какие нормы питания установлены на солдат, контрактников и офицеров.
"В этом году постановлением правительства были изменены нормы питания, так как раньше мы питались по нормам 1993 года. В этом году мы постепенно переходим на новые нормы. Сразу сделать это не получается в силу работ по реорганизации и модернизации кухни, столовой и складов", - уточнил он.
По словам Джумиади, теперь акцент делают на калорийности продуктов и порциях.
"В первую очередь мы акцентируем внимание на калорийности продуктов для выполнения поставленных перед военнослужащими задач. Мы увеличили порции по всем пунктам для того, чтобы солдаты могли получать необходимое количество калорий, витаминов – это мясо, молочная продукция, фрукты, соки", - сказал начальник продовольственной службы.
Мать двух военнослужащих, детский врач по образованию, Карина из Сухума в списке продуктов питания не нашла свежих местных фруктов, только сухофрукты, и это ее смутило. Переживающая мама рассказала корреспонденту Sputnik, что сыновья ее, которые призвались на службу три недели назад, привередливы в еде и привыкли к домашней пище. Пока у них идет период адаптации, поделилась Карина.
"Ревизорам" предложили попробовать армейскую стряпню, но делать этого никто не стал.
"Доверяем", - так объяснила общий отказ одна из мам.
Основная цель дня открытых дверей в Минобороны – показать, в каких условиях служат солдаты, чем они питаются и чем ежедневно занимается личный состав, подчеркнул командир учебного центра Абхазии Анри Барциц.
"Такие мероприятия у нас внесены в план подготовки. Одна из целей заключается в том, чтобы мы могли установить контакт с родителями военнослужащих и совместно принимать участие в их воспитании. Родители беспокоятся за своих детей, и у них есть возможность прийти к любому командиру и задать вопросы", - рассказал Барциц.
День открытых дверей в Министерстве обороны Абхазии для родственников военнослужащих проводится два раза в год после осеннего и весеннего призыва, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik пресс-секретарь ведомства Роланд Джоджуа.