Утомленные не солнцем: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь

В июне число задержанных за "пьяное" вождение возросло почти в два раза по сравнению с маем. При этом в двух абхазских городах не выписано ни одного протокола за езду в состоянии опьянения.

Sputnik

В июне 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 3610 протоколов за различные нарушения ПДД, такие данные приводятся на официальном сайте МВД Абхазии.

В первый месяц лета нетрезвых водителей на дорогах Абхазии было существенно больше, чем в мае. Всего за июнь 2019 года штраф выписали 252 автолюбителям прокатиться подшофе. Для сравнения в мае их было 131.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 июня 2019 года

Увеличилось не только общее количество протоколов за это нарушение ПДД, но и число подвыпивших представительниц прекрасной половины человечества. Если обычно на "радары" инспекторов попадались от одной до пяти девушек навеселе, то в июне их было девять, и это абсолютный рекорд. Среди женского "автопарка" было шесть местных девушек и три гостьи страны. Самой молодой из них было 22 года, а самой взрослой – 45 лет.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 июня 2019 года

Самым "пьяным" городом Абхазии стал Сухум, где в июне оштрафовали за нетрезвую езду 107 водителей. Месяцем раньше их было наполовину меньше. Вторую строчку нашего "рейтинга" занял Гагрский район с 80 автолюбителям, что на 64 случая больше, чем в мае. Третью позицию "пьедестала" сохранил за собой Гудаутский район. В июне там выписали протоколы 23 подвыпившим водителям, что на три штрафа меньше майских показателей. В Ткуарчале и Гале июнь выдался месяцем трезвости – ни одного протокола за езду подшофе.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 июня 2019 года

Слегка пройдемся по возрастным категориям "пьяной" дорожной статистики Абхазии. В этот раз в лидеры выбились нетрезвые автолюбители в возрасте от 25 до 30 лет – всего 50 человек за июнь. На втором месте водители в возрасте от 30 до 35 лет, а третью позицию разделили между собой представители категории от 35 до 40 лет и старше 50 лет – по 36 протоколов. Самому молодому нетрезвому водителю в мае было 19 лет, взрослому – 69 лет.