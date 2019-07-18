Разговоры только о море: Евгений Евтушенко и Абхазия

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Увидеть море
"Москва – Сухуми" мчался через горы.
Уже о море были разговоры.
Уже в купе соседнем практиканты
оставили и шахматы, и карты.
Курортники толпились в коридоре, смотрели в окна:
Вскоре будет море!"
Русский поэт Евгений Евтушенко написал эти строки в 1952 году. Именно в этом году двадцатилетний студент литературного института имени Горького впервые приехал в Сухум и увидел море. Для человека, чье детство прошло в Сибири, а юность – в Москве, встреча с морем родила бурю эмоций, которые вылились в стихи.
Тогда Евтушенко остановился у своего друга абхазского поэта Алексея Ласурия, познакомился с представителями творческой интеллигенции: Иваном Тарба, Константином Ломиа, Алексеем Гогуа. Знакомство и дружба с этими людьми во многом определило и то, что дальнейшая судьба Евтушенко будет тесно переплетена с Абхазией.
Медовый месяц Евтушенко и Ахмадулиной в Абхазии
В 1954 году Евгений Евтушенко женился на поэтессе Белле Ахмадулиной. Медовый месяц молодожены решили провести в Абхазии.
Белла до этой поездки тоже никогда не видела море. Как впоследствии вспоминал Евтушенко, супруги гуляли по Сухуму в полосатых пижамах и войлочных шляпах, пили абхазское вино. А квартира, в которой поселились молодожены, оказалась полна клопов.
Поэт потом рассказал эту историю в книге "Волчий паспорт".
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"Первым проснулся я, хотя за окном еще была магнолийная, вязкая от запахов ночь. По мне что-то ползало. Я панически включил свет и — о ужас! — увидел полчища прозрачных от голодухи клопов, коричневой чумой обсыпавших стены, постель и нас… Моя любимая, однако, проявила итальянский темперамент, соединенный с татарским упорством. Она, нимало не стесняясь, разбудила среди ночи соседа по лестничной клетке — абхазского краеведа, специалиста по путешествию аргонавтов за золотым руном, добыла у него керосин и, вооружившись тряпкой, начала войну с несчастными оголодавшими кровопийцами… Клопы были побеждены".
Влюбленный в Абхазию
После уже связь Евтушенко с Абхазией не прерывалась. Поэт часто приезжал в республику, переводил стихи абхазских поэтов, редактировал книгу писателя Константина Гердова из Гагры "Лицо встречи", работал здесь над романом "Ягодные места". Как признавался сам Евтушенко, он написал в Абхазии более сотни стихотворений.
Влюбленный в природу Абхазии, он даже купил дачу в писательском поселке Агудзера, где часто бывал.
"Горы, белоснежно возвышающиеся над темно-зелеными валами моря, светлячки, наполняющие вечерний темнеющий воздух, напоенный запахом магнолий и виноградников, шоколадные бабочки, пьющие сок на алом изломе полопавшихся от сладости инжирин, — все это прекрасно, все это поэзия", — писал он в предисловии к сборнику стихов Ивана Тарба "Глаза моей матери".
В 1982 году свое пятидесятилетие поэт отмечал в усадьбе Юрия Воронова "Ясочка". Он помогал Юрию Николаевичу проложить дорогу к раскопкам, которые ученый тогда вел в Цебельде.
Последний визит
В последний раз Евтушенко посетил абхазскую землю в 2010 году. Он побывал в Национальной библиотеке, музее Дмитрия Гулиа, говорил об идее издать книгу, в которую вошли бы его стихи об Абхазии и стихи, написанные в Абхазии.
Поэт вел переговоры с Сергеем Багапш, чтобы ему вернули участок в Агудзере, на котором стояла его дача. У него были планы ее восстановить. К сожалению, сам писательский поселок в Агудзере, где и была дача Евтушенко, был стерт с лица земли во время грузино-абхазской войны.
Два поэта
Одно из последних публичных выступлений Евгения Евтушенко состоялось в Москве на прощании с Фазилем Искандером. Тогда поэт прочел посвященные Фазилю стихи.
Евтушенко не стало в субботу 1 апреля 2017 года. Но остались его стихи и проза об Абхазии.
"Мы…блаженно пробовали на рынке земляничнодушистую "Изабеллу" цвета заката при хорошей погоде, которую нам щедро наливали из сиреневых шлангов в липкие граненые стаканчики, или вкушали пряное, чуть коричневатое рачинское в прохладном подвальчике, где животастый усач в кожаном фартуке с винными лиловыми пятнами клал прямо с ножа на верхнее днище бочки упругие ноздреватые ломти еще влажного сулугуни" (из романа "Волчий паспорт").
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