Подачу электричества в гудаутской Бамборе пытаются восстановить четвертые сутки

Подача электроэнергии по улице Бамборская в Гудауте прекратилась утром в понедельник 15 июля.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Жители улицы Бамборская в Гудауте четвертые сутки остаются без электричества, сотрудники РУП "Черноморэнерго" пытаются разобраться в проблеме, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе предприятия.

На место аварии направили специалистов "Черноморэнерго" и передвижную лабораторию, но установить причину поломки пока не удается. Насколько затянутся ремонтные работы, в предприятии ответить затруднились.

В пресс-службе также уточнили, что улица Бамборская не находится на балансе "Черноморэнерго", и предприятие не обязано обслуживать этот участок, но так как там живут около двухсот абонентов, оставить проблему без внимания компания не могла.