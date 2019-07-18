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Подачу электричества в гудаутской Бамборе пытаются восстановить четвертые сутки

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В Абхазии
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Подача электроэнергии по улице Бамборская в Гудауте прекратилась утром в понедельник 15 июля.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Жители улицы Бамборская в Гудауте четвертые сутки остаются без электричества, сотрудники РУП "Черноморэнерго" пытаются разобраться в проблеме, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе предприятия.

На место аварии направили специалистов "Черноморэнерго" и передвижную лабораторию, но установить причину поломки пока не удается. Насколько затянутся ремонтные работы, в предприятии ответить затруднились.

В пресс-службе также уточнили, что улица Бамборская не находится на балансе "Черноморэнерго", и предприятие не обязано обслуживать этот участок, но так как там живут около двухсот абонентов, оставить проблему без внимания компания не могла. 

Теги:
электричество, Гудаута, Черноморэнерго


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