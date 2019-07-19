Абхазский вояж вьетнамского вождя: как Хо Ши Мин посетил Cтрану души

"В Cоветском Cоюзе находится на отдыхе президент Демократической Республики Вьетнам, председатель ЦК Партии трудящихся Вьетнама товарищ Хо Ши Мин", так начиналась статься о приезде делегации из дружественного Вьетнама в газете "Советская Абхазия" за 19 июля 1959 года.
В этой небольшой статье подробно описывается путешествие Хо Ши Мина по Абхазии, о том, как дорогого гостя тепло встретили на курорте Гагра, как он прокатился на катере по озеру Рица и с любопытством наблюдал за окружающей его природой.
На второй день абхазского вояжа вьетнамский лидер гостил в сопровождении депутата Верховного Совета СССР Владимира Лакоя у колхозников села Дурипш в Гудаутском районе. С пожелтевших газетных страниц сообщается, что особенно Хо Ши Мина заинтересовали чайные плантации Дурипша, а вечером того же дня высокопоставленных гостей пригласили в дом к Миктату Таркил, где Хо Ши Мин увидел маленькую внучку хозяина дома, которая только училась ходить. Ее звали Залита Таркил.
Стихотворение на память
Залите Таркил тогда было всего семь месяцев, и о событиях того дня ей рассказали родители. Особенно дедушка любил вспоминать приезд Хо Ши Мина и с удовольствием о нем рассказывал внукам.
"Дедушка мне рассказал, что, когда Хо Ши Мин зашел во двор, я стояла в таких самодельных традиционных ходулях из дерева, и, как только он увидел меня, пошел в мою сторону. Подойдя, взял меня на руки, и мы гуляли по саду, нашим виноградным плантациям, а дед рассказывал ему об абхазском быте", — поделилась Залита Таркил.
Встреча абхазского крестьянина и вьетнамского президента вдохновила на стихотворение советского поэта Бориса Бендик-Верова:
"Тот год я всегда вспоминаю, так начал рассказ свой Миктат,
Кустарник в саду обрезаю, вдруг, слышу, в ворота стучат.
И я подбегаю к воротам, жена мне навстречу бежит,
Кричит, к нам наведался кто-то, такой симпатичный на вид…
И впрямь, вижу, в белом костюме, стоит он старик моих лет,
От радости чуть я не умер, весь мир его знает портрет".
Залита добавила, что пока Хо Ши Мин держал ее на руках, один из корреспондентов (Коротков – ред.) сделал фото, на котором Залита с серьезным взглядом держит в руках игрушку, а Хо Ши Мин, с улыбкой на нее смотрит. Этот снимок с надписью "Дорогой гость" хранится в семейном альбоме Таркил до сих пор как напоминание о событии, которое стало ярким не только для ее семьи, но и для страны в тот период.
Она отметила, что высокопоставленных гостей часто приглашали именно к ним, потому что ее дед был председателем колхоза и славился на селе своей щедростью и гостеприимством.
Возвращение вьетнамцев в Абхазию
Спустя годы, когда Хо Ши Мина уже не было в живых, в Абхазию приехала очередная делегация из Вьетнама, которая нашла Залиту по фотографии с их вождем.
"Я была тогда пионеркой, училась в шестом классе. К нам приехали люди и сказали, что вьетнамские гости ждут меня в сельском совете, где они подарили мне кольцо, сделанное из куска металла одного из американских самолетов, сбитого вьетнамцами", — вспомнила Залита Таркил.
Она с сожалением отметила, что то кольцо было утеряно в годы Отечественной войны народа Абхазии, когда жила в Сухуме. Залита очень дорожила им. Помимо него, ей передали журнал с автографом действующего на тот момент президента ДРВ Тон Дык Тханга.
Все было написано на вьетнамском, сказала Залита, но она хорошо помнит яркие иллюстрации в том журнале. В нем были снимки вьетнамских рисовых полей и природы, люди в необычных шапочках и фото того, как они живут в далекой и экзотической стране.
Символ дружбы
В статье газеты "Советская Абхазия" упоминается, что 18 июля 1959 года Хо Ши Мин посетил столицу Абхазии Сухум, где в память о своем пребывании, он посадил пальму на площади имени Ленина. Где именно находится это дерево доподлинно уже неизвестно, существует версия, что оно не дожило до наших дней.
"После краткого отдыха товарищ Хо Ши Мин продолжил осмотр города-курорта. Он побывал в Институте экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук, на Сухумской горе, в приморском парке. Везде, где появлялся Хо Ши Мин, сотни трудящихся города и курортов встречали его аплодисментами и сердечным приветствием", — написано в газете 1959 года.
А утром 19 июля 1959 года, как сообщает "Советская Абхазия", товарищ Хо Ши Мин отбыл в столицу Грузии Тбилиси.