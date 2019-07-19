Абхазский вояж вьетнамского вождя: как Хо Ши Мин посетил Cтрану души

В далеком 1959 году президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин посетил курорты Абхазии и село Дурипш, где высокопоставленную делегацию тепло приняла семья Таркил. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава побеседовал с одним из очевидцев тех событий.

"В Cоветском Cоюзе находится на отдыхе президент Демократической Республики Вьетнам, председатель ЦК Партии трудящихся Вьетнама товарищ Хо Ши Мин", так начиналась статься о приезде делегации из дружественного Вьетнама в газете "Советская Абхазия" за 19 июля 1959 года.

В этой небольшой статье подробно описывается путешествие Хо Ши Мина по Абхазии, о том, как дорогого гостя тепло встретили на курорте Гагра, как он прокатился на катере по озеру Рица и с любопытством наблюдал за окружающей его природой.

На второй день абхазского вояжа вьетнамский лидер гостил в сопровождении депутата Верховного Совета СССР Владимира Лакоя у колхозников села Дурипш в Гудаутском районе. С пожелтевших газетных страниц сообщается, что особенно Хо Ши Мина заинтересовали чайные плантации Дурипша, а вечером того же дня высокопоставленных гостей пригласили в дом к Миктату Таркил, где Хо Ши Мин увидел маленькую внучку хозяина дома, которая только училась ходить. Ее звали Залита Таркил.

Стихотворение на память

Залите Таркил тогда было всего семь месяцев, и о событиях того дня ей рассказали родители. Особенно дедушка любил вспоминать приезд Хо Ши Мина и с удовольствием о нем рассказывал внукам.

© Фото : из архива семьи Таркил Хо Ши Мин держит на руках внучку Миктата Таркил Залиту

"Дедушка мне рассказал, что, когда Хо Ши Мин зашел во двор, я стояла в таких самодельных традиционных ходулях из дерева, и, как только он увидел меня, пошел в мою сторону. Подойдя, взял меня на руки, и мы гуляли по саду, нашим виноградным плантациям, а дед рассказывал ему об абхазском быте", — поделилась Залита Таркил.

Встреча абхазского крестьянина и вьетнамского президента вдохновила на стихотворение советского поэта Бориса Бендик-Верова:

из архива семьи Таркил "Дорогой гость" стихотворение Бориса Бенлик-Верова

"Тот год я всегда вспоминаю, так начал рассказ свой Миктат,

Кустарник в саду обрезаю, вдруг, слышу, в ворота стучат.

И я подбегаю к воротам, жена мне навстречу бежит,

Кричит, к нам наведался кто-то, такой симпатичный на вид…

И впрямь, вижу, в белом костюме, стоит он старик моих лет,

От радости чуть я не умер, весь мир его знает портрет".

© Фото : архива семьи Таркил "Дорогой гость" стихотворение Бориса Бенлик-Верова

Залита добавила, что пока Хо Ши Мин держал ее на руках, один из корреспондентов (Коротков – ред.) сделал фото, на котором Залита с серьезным взглядом держит в руках игрушку, а Хо Ши Мин, с улыбкой на нее смотрит. Этот снимок с надписью "Дорогой гость" хранится в семейном альбоме Таркил до сих пор как напоминание о событии, которое стало ярким не только для ее семьи, но и для страны в тот период.

Она отметила, что высокопоставленных гостей часто приглашали именно к ним, потому что ее дед был председателем колхоза и славился на селе своей щедростью и гостеприимством.

Возвращение вьетнамцев в Абхазию

Спустя годы, когда Хо Ши Мина уже не было в живых, в Абхазию приехала очередная делегация из Вьетнама, которая нашла Залиту по фотографии с их вождем.

"Я была тогда пионеркой, училась в шестом классе. К нам приехали люди и сказали, что вьетнамские гости ждут меня в сельском совете, где они подарили мне кольцо, сделанное из куска металла одного из американских самолетов, сбитого вьетнамцами", — вспомнила Залита Таркил.

Она с сожалением отметила, что то кольцо было утеряно в годы Отечественной войны народа Абхазии, когда жила в Сухуме. Залита очень дорожила им. Помимо него, ей передали журнал с автографом действующего на тот момент президента ДРВ Тон Дык Тханга.

Все было написано на вьетнамском, сказала Залита, но она хорошо помнит яркие иллюстрации в том журнале. В нем были снимки вьетнамских рисовых полей и природы, люди в необычных шапочках и фото того, как они живут в далекой и экзотической стране.

Символ дружбы

В статье газеты "Советская Абхазия" упоминается, что 18 июля 1959 года Хо Ши Мин посетил столицу Абхазии Сухум, где в память о своем пребывании, он посадил пальму на площади имени Ленина. Где именно находится это дерево доподлинно уже неизвестно, существует версия, что оно не дожило до наших дней.

© Фото : из архива семьи Таркил Зарубежная делегация в гостях у семьи Таркил

"После краткого отдыха товарищ Хо Ши Мин продолжил осмотр города-курорта. Он побывал в Институте экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук, на Сухумской горе, в приморском парке. Везде, где появлялся Хо Ши Мин, сотни трудящихся города и курортов встречали его аплодисментами и сердечным приветствием", — написано в газете 1959 года.

А утром 19 июля 1959 года, как сообщает "Советская Абхазия", товарищ Хо Ши Мин отбыл в столицу Грузии Тбилиси.