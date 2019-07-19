Гудаутский район получил новые автобусы

В рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития республики на приобретение школьных автобусов для районов и сел Абхазии было выделено 162 миллиона рублей.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Гудаутский автопарк пополнился шестью автобусами, передает корреспондент Sputnik.

Три автобуса передадут школам, три - селам. Каким именно учебным заведениям достанется новый транспорт и в какие населенные пункты отправятся автобусы, в администрации района пока не решили.

Новые автобусы производства группы ГАЗ, они рассчитаны на 23 сидячих места.

Глава Гудауты Руслан Ладария рассказал, что все села остро нуждаются в новом общественном транспорте. Последний раз Гудаутский автопарк обновлялся лишь десять лет назад.

"Действительно, это событие очень нас обрадовало. Большинство школ не имеют автобуса. Также у нас в районе 20 сел, в которых общественный транспорт уже устарел. Конечно, трех автобусов не хватит на все села, но нам обещают, что в ближайшем будущем передадут еще автобусы. Новые автобусы мы пока еще не распределили, потому что и школ, и сел, желающих получить новый транспорт, очень много", - подчеркнул Ладария.

Министр образования Абхазии Адгур Какоба отметил, что новые автобусы во многом решат проблемы сельских школ.

"Конечно, сегодня в Абхазии нет столько автобусов, чтобы обеспечить все школы транспортом. Но этот вопрос уже решен для трех школ. Сегодня в Гудаутском районе более 20 школ нуждаются в автобусах. Мы стараемся решить проблему, насколько это возможно", - сказал Какоба.

Ранее пять новых автобусов передали району, четыре из них курсируют по Гудауте и один - по Новому Афону.

Новый автотранспорт был выделен району в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии. Объем финансирования в рамках программы в общей сложности составляет около шести миллиардов рублей.

Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.